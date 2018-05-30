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Дейв Батиста розповів, чи з'явиться він у майбутніх проектах Marvel

STYLERКіно        30.05.2018 - 18:11
Фото: кадр з фільму "Вартові Галактики 2"
Фото: кадр з фільму "Вартові Галактики 2"

Обережно, спойлери

Американський актор Дейв Батиста, який з'явився в ролі Дракса Руйнівника, заявив, що фанати Marvel зможуть побачити його в четвертих "Месниках" і третіх "Вартових Галактики". Про це повідомляє Collider.

В "Війні Нескінченності" Дракс загинув після клацання Таноса, але виконавець цієї ролі заспокоїв шанувальників. "Я отримую багато повідомлень зі словами: "Я не можу повірити, що ти помер, що твій персонаж мертвий". Смерть Дракса по-справжньому розбила їм серце, тому я такий: "Я повернуся в четвертій частині "Месників" і "Вартових Галактики 3"". Я не знаю, як вони збираються мене повернути, але я якимось чином це зроблю, бо, наскільки я знаю, я будуть в третіх "Вартових", так що Дракс повинен повернутися", - сказав Батиста.

Нагадаємо, що продюсер "Капітана Марвел" розповів про особливості майбутнього фільму.

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Теги: кіно, супергерои, Marvel, актор
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