"Пример борьбы против Москвы": Сеитаблаев напомнил о важности Конотопской битвы

Фото: Ахтем Сеитаблаев (РБК-Украина, Виталий Носач)

Известный режиссер поделился планами снять фильм о важной странице истории Украины

В этом году известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев заявил, что собирается снять фильм, посвященный событиям Конотопской битвы – важного события в истории украинско-российской войны.

Это была битва между войсками гетмана Ивана Выговского и Крымского ханата с одной стороны и московскими войсками – с другой. Битва прошла неподалеку от города Конотоп нынешней Сумской области в 1659 году.

В эксклюзивном интервью Сеитаблаев рассказал о своем выборе сюжета. Также он поделился подробностями о том, когда может приступить к съемкам фильма.

"Бог даст, если мы выиграем питчинг, пройдем – да, есть план снять такой фильм. Когда мы рассказываем зрителю истории давно минувших дней, они дают нам понять день сегодняшний. А Конотопская битва – один из самых ярких примеров сотрудничества не только боевого, но и человеческого, между запорожскими казаками, крымским ханством, польско-литовским княжеством в совместной борьбе против Москвы", - пояснил свой выбор режиссер.

Фото: Ахтем Сеитаблаев (РБК-Украина, Виталий Носач)

Подобные фильмы имеют важное значение для украинцев, добавил он.

"Дело тут еще и в том, что когда мы были вместе и объединялись, то были сильны и жили в той системе координат, которую и раньше считали, и сейчас считаем, для себя единственной приемлемой. Конотопская битва – это один из ярких тому примеров. Ее можно рассматривать и как политический детектив на фоне глобальных исторических событий. Те вопросы, которые поднимает этот период нашей истории, актуальны и для сегодняшнего времени", - говорит режиссер.

По его словам, сегодня украинцам особенно важно видеть в фильмах истории о победе. А битва под Конотопом – именно такой пример.

"Еще есть такое мнение, и я его поддерживаю: снимая кино о событиях давно минувших дней, мы таким образом формируем будущее. Нам, украинцам, важно видеть победные истории и воспитывать в себе комплекс победителя", - говорит Ахтем Сеитаблаев.

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Напомним, ранее "Донбасс" Сергея Лозницы попал в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля.

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