"Приклад боротьби проти Москви": Сеітаблаєв нагадав про важливість Конотопської битви

Фото: Ахтем Сеітаблаєв (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відомий режисер поділився планами зняти фільм про важливу сторінку історії України

Цього року відомий український режисер Ахтем Сеітаблаєв заявив, що збирається зняти фільм, присвячений подіям Конотопської битви – важливої події в історії українсько-російської війни.

Це була битва між військами гетьмана Івана Виговського та Кримського ханату з одного боку, і московськими військами – з іншого. Битва пройшла неподалік від міста Конотоп нинішньої Сумської області у 1659 році.

У ексклюзивному інтерв'ю Сеітаблаєв розповів про свій вибір сюжету. Також він поділився подробицями про те, коли може приступити до зйомок фільму.

"Бог дасть, якщо ми виграємо пітчинг, пройдемо – так, є план зняти такий фільм. Коли ми розповідаємо глядачеві історії давно минулих днів, вони дають нам зрозуміти день сьогоднішній. А Конотопська битва – один з найбільш яскравих прикладів співпраці не тільки бойового, а й людського, між запорізькими козаками, кримським ханством, польсько-литовським князівством у спільній боротьбі проти Москви", - пояснив свій вибір режисер.

Фото: Ахтем Сеітаблаєв (РБК-Україна, Віталій Носач)

Подібні фільми мають важливе значення для українців, додав він.

"Справа тут ще і в тому, що коли ми були разом і об'єднувалися, то були сильні і жили в тій системі координат, яку і раніше вважали, і зараз вважаємо, для себе єдиною прийнятною. Конотопська битва – це один з яскравих прикладів. Її можна розглядати і як політичний детектив на тлі глобальних історичних подій. Ті питання, які піднімає цей період нашої історії, актуальні і для сьогодення", - говорить режисер.

За його словами, сьогодні українцям особливо важливо бачити у фільмах історії про перемогу. А битва під Конотопом – саме такий приклад.

"Ще є така думка, і я її підтримую: знімаючи кіно про події давно минулі дні, таким чином ми формуємо майбутнє. Нам, українцям, важливо бачити переможні історії та виховувати в собі комплекс переможця", - говорить Ахтем Сеітаблаєв.

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