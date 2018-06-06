Стали известны подробности перезапуска "Хищника"

В фильме появятся инопланетные собаки

Руководитель группы разработчиков спецэффектов перезапуска фильма "Хищник" Джонатан Ротбарт поделился деталями предстоящей картины. По его словам, зрителей ожидают инопланетные собаки и другие твари внеземного происхождения. Об этом сообщает Collider.

"Мы пытались держаться подальше от соответствия любому предыдущему дизайну. Но в то же время использовать некоторые привычные для земных собак характеристики. Например, Хищники должны опасаться своих питомцев, как и мы опасаемся собак. Их пасти не такие же, как рот Хищника, но все же отдаленное сходство имеется. Тоже актуально и для оттенка кожи. Как и в случае с нашими собаками, они могут быть дружелюбными и игривыми, а могут быть и крайне опасными", - рассказал Ротбарт. Он также отметил, что одним из примеров для разработчиков послужил образ питбулей.

Премьера фильма запланирована на 13 сентября 2018 года.

Напомним, что ученые создали фильм, который зрители могут контролировать своим мозгом.