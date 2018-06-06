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Стали відомі подробиці перезапуску "Хижака"

STYLERКіно        06.06.2018 - 18:09
Фото: кадр з фільму "Хижак"
Фото: кадр з фільму "Хижак"

У фільмі з'являться інопланетні собаки

Керівник групи розробників спецефектів перезапуску фільму "Хижак" Джонатан Ротбарт поділився деталями майбутньої картини. За його словами, на глядачів чекають інопланетні собаки та інші тварини позаземного походження. Про це повідомляє Collider.

"Ми намагалися триматися подалі від відповідності будь-якому попередньому дизайну. Але в той же час використовувати деякі звичні для земних собак характеристики. Наприклад, Хижаки повинні побоюватися своїх вихованців, як і ми побоюємося собак. Їх пащі не такі самі, як рот Хижака, але все ж віддалена схожість є. Теж актуально і для відтінку шкіри. Як і у випадку з нашими собаками, вони можуть бути доброзичливими і грайливими, а можуть бути і вкрай небезпечними", - розповів Ротбарт. Він також зазначив, що одним із прикладів для розробників послужив образ питбулей.

Прем'єра фільму запланована на 13 вересня 2018 року.

Нагадаємо, що вчені створили фільм, який глядачі можуть контролювати своїм мозком.

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Теги: кіно, фільми, подробности
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