Движется гигантский астероид: ученые сделали предупреждение о конце света

Специалисты отметили, что диаметр астероида почти полтора километра

На протяжении нескольких лет ученые делали заявление о том, что конец света может наступить 1 февраля 2019 года из-за того, что на Землю упадет гигантский астероид. Однако недавно появились новые данные, которые успокоят жителей планеты.

Огромный астероид 2002 NT7 был обнаружен в рамках американской программы слежения за околоземными объектами еще 9 июня 2002 года. По предварительным данным специалистов, диаметр этого астероида составлял 2 километра. Позже они уточнили, что диаметр немного меньше – 1,407 километра. Он двигался в сторону Земли со скоростью 28 километров в секунду и столкновение должно было произойти 1 февраля 2019 года.

Через некоторое время астрономы пересчитали траекторию астероида и указали другую дату. Так, о его приближении предупреждали в январе 2003 года, потом в феврале 2012 года, в августе 2018 года, и наконец 13 января 2019 года стало понятно, что столкновения не будет.

По подсчетам специалистов, следующая встреча с гигантским астероидом может произойти в 2028 году. Если верить специальной таблице NASA, то в феврале 2028 года он пройдет в десятках миллионов километров от Земли, а вот в январе 2195 года может все-таки произойти столкновение. Ученые продолжают наблюдать за траекторией этого астероида, чтобы при любых изменениях, внести поправки в свои прогнозы.

"По данным 2002 года, действительно была выявлена вероятность столкновения 2002 NT7 с Землей 1 февраля 2019 года. Поскольку объект диаметром больше 1,4 километра, ученые его активно наблюдали. И в последующем результаты наблюдений позволили исключить не только столкновение, но даже сближение с Землей", - заявила одна из ученых.

Она добавила, что этот астероид удалили из системы мониторинга опасных для Земли объектов, так как 13 января он благополучно прошел мимо Земли на расстоянии 61 миллион километров.

"От астероидов, которые уже известны науке, в ближайшем будущем нам ничего не угрожает. Проблема в том, что мы знаем далеко не все объекты, и большинство столкновений происходили неожиданно. В частности, челябинский астероид (упал на Землю в 2013 году) обнаружили только когда он вошел в атмосферу", – добавила специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что зонд NASA достиг астероида на границе Солнечной системы.

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