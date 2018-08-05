"Это большая редкость": украинские ученые рассказали об уникальной находке (фото)

Иллюстративное фото: раскопки (коллаж: Styler)

Приблизительный возраст находок составляет около 4500 лет

Украинско-польская группа археологов обнаружила скелет молодой женщины, похороненной около 4500 лет назад. Ее исключительность полегала в том, что на него были нанесены узоры, которые сохранились до наших дней. Об этом сообщает Science in Poland.

"На скелете есть нарисованные черной краской параллельные линии, их видно на обоих локтевых сгибах. Этот факт установил химический анализ", - сказал польский археолог Данута Юркевич.

Внимание ученых заинтересовал тот факт, что процедура нанесения рисунка сохранилась не просто после гибели девушки, возраст которой был около 25-30 лет, а и после разложения тела. Предположительно, ее могилу открыли после погребения, нанесли узоры на скелет, после чего вновь выложили кости в анатомическом порядке. Это большая редкость.

Фото: уникальная находка ученых (scienceinpoland.pap.pl)

В то же время в Институте археологии Национальной академии наук утверждают, что находка была сделана в Украине со специалистами Института археологии Университета Адама Мицкевича в Познани еще в 2013 году.

Фото: уникальная находка ученых (scienceinpoland.pap.pl)

"Эта публикация — это окончательные выводы о послеполевых исследованиях, в которых ученые изучали места, выясняли что к чему. Это действительно была украино-польская экспедиция, в ней принимали участие люди, которые на тот момент были сотрудниками Института", - сказали в учреждении.

Фото: уникальная находка ученых (scienceinpoland.pap.pl)

Напомним, на 97-м году жизни скончался армянский ученый с мировым именем, иностранный член Российской академии наук Сергей Амбарцумян.

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