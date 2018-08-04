Ученые обнаружили неожиданное свойство растительного масла

Исследование показало неожиданные результаты
Ученые из Канадского университета Торонто рассказали о неожиданном свойстве растительного масла. Оказывается, его можно использовать для обработки металлических поверхностей от бактерий. Об этом сообщает Science Alert.
Использование масла в таких случаях способствует полной дезинфекции и защите резервуаров от бактерий. Подобный метод можно использовать, например, в цехах пищевых компаний для обработки рабочих поверхностей.
Предполагается, что в резервуарах для приготовления пищевого сырья есть микротрещины, в которых живут и размножаются бактерии. Ученые считают, что при использовании растительного масла создается гидрофобный слой. Таким образом предотвращается попадание бактерий из этих трещин на стенки резервуара, что делает процесс дезинфекции качественнее и исключает попадание особо опасных инфекций.
Отмечается, что только в США каждый год происходит около трех тысяч смертей от пищевых отравлений из-за неправильной обработки промышленного оборудования.
Напомним, ученые назвали продукт, продлевающий жизнь.
Эксперты провели исследование и выяснили, что употребление в пищу выдержанных сыров может замедлять естественные возрастные процессы физического дряхления, а также продлевать среднюю продолжительность жизни.
Также мы сообщали о том, что ученые обнаружили новую пользу от употребления кофе. Оно повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.
Ранее Styler писал, что ученые создали протезы для рук с возможностью чувствовать прикосновения.
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