Ученые обнаружили неожиданное свойство растительного масла

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Исследование показало неожиданные результаты

Ученые из Канадского университета Торонто рассказали о неожиданном свойстве растительного масла. Оказывается, его можно использовать для обработки металлических поверхностей от бактерий. Об этом сообщает Science Alert.

Использование масла в таких случаях способствует полной дезинфекции и защите резервуаров от бактерий. Подобный метод можно использовать, например, в цехах пищевых компаний для обработки рабочих поверхностей.

Предполагается, что в резервуарах для приготовления пищевого сырья есть микротрещины, в которых живут и размножаются бактерии. Ученые считают, что при использовании растительного масла создается гидрофобный слой. Таким образом предотвращается попадание бактерий из этих трещин на стенки резервуара, что делает процесс дезинфекции качественнее и исключает попадание особо опасных инфекций.

Отмечается, что только в США каждый год происходит около трех тысяч смертей от пищевых отравлений из-за неправильной обработки промышленного оборудования.

Напомним, ученые назвали продукт, продлевающий жизнь.

Эксперты провели исследование и выяснили, что употребление в пищу выдержанных сыров может замедлять естественные возрастные процессы физического дряхления, а также продлевать среднюю продолжительность жизни.

Также мы сообщали о том, что ученые обнаружили новую пользу от употребления кофе. Оно повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.

Ранее Styler писал, что ученые создали протезы для рук с возможностью чувствовать прикосновения.

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