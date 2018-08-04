Вчені виявили несподівану властивість рослинного масла

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Дослідження показало несподівані результати

Вчені з Канадського університету Торонто розповіли про несподівану властивість рослинного масла. Виявляється, його можна використовувати для обробки металевих поверхонь від бактерій. Про це повідомляє Science Alert.

Використання олії в таких випадках сприяє повній дезінфекції та захисту резервуарів від бактерій. Подібний метод можна використовувати, наприклад, в цехах харчових компаній для обробки робочих поверхонь.

Передбачається, що в резервуарах для приготування харчової сировини є мікротріщини, в яких живуть і розмножуються бактерії. Вчені вважають, що при використанні рослинного масла створюється гідрофобний шар. Таким чином запобігається потрапляння бактерій з цих тріщин на стінки резервуара, що робить процес дезінфекції якісніше і виключає попадання особливо небезпечних інфекцій.

Наголошується, що тільки в США кожен рік відбувається близько трьох тисяч смертей від харчових отруєнь з-за неправильної обробки промислового обладнання.

Нагадаємо, учені назвали продукт, який подовжує життя.

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