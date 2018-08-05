"Це велика рідкість": українські вчені розповіли про унікальну знахідку (фото)

Ілюстративне фото: розкопки (колаж: Styler)

Приблизний вік знахідки складає близько 4500 років

Українсько-польська група археологів виявила скелет молодої жінки, похованої близько 4500 років тому. Її винятковість полегала в тому, що на нього були нанесені узори, які збереглися до наших днів. Про це повідомляє Science in Poland.

"На скелеті є намальовані чорною фарбою паралельні лінії, їх видно на обох ліктьових згинах. Цей факт встановив хімічний аналіз", - сказав польський археолог Данута Юркевич.

Увагу вчених зацікавив той факт, що процедура нанесення малюнка збереглася не просто після загибелі дівчини, вік якої був близько 25-30 років, а після розкладання тіла. Імовірно, її могилу відкрили після поховання, нанесли візерунки на скелет, після чого знову виклали кістки в анатомічному порядку. Це велика рідкість.

Фото: унікальна знахідка вчених (scienceinpoland.pap.pl)

У той же час в Інституті археології Національної академії наук стверджують, що знахідка була зроблена в Україні з фахівцями Інституту археології Університету Адама Міцкевича в Познані ще в 2013 році.

Фото: унікальна знахідка вчених (scienceinpoland.pap.pl)

"Ця публікація — це остаточні висновки про післяпольові дослідження, в яких вчені вивчали місця, з'ясовували що до чого. Це дійсно була українсько-польська експедиція, в ній брали участь люди, які на той момент були співробітниками Інституту", - сказали в установі.

Фото: унікальна знахідка вчених (scienceinpoland.pap.pl)

Нагадаємо, на 97-му році життя помер вірменський учений зі світовим ім'ям, іноземний член Російської академії наук Сергій Амбарцумян.

Також ми писали, що британські вчені знову радують своїми дослідженнями. На цей раз дослідниця Северин Сабія опублікувала статтю про те, що повна відмова від алкоголю підвищує шанси на старече недоумство.

Як повідомлялося раніше. учені з Канадського університету Торонто розповіли про несподівану властивість рослинного масла. Виявляється, його можна використовувати для обробки металевих поверхонь від бактерій.

Огляд резонансних ДТП, що трапилися в липні (video.rbc.ua)