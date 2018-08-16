iPhone для миллиардеров: британская компания выпустила новый смартфон за 113 тысяч долларов

Фото: twitter.com/appleinsider

Британская компания представила новый смартфон

Британская компания Goldgenie, которая изготавливает эксклюзивные вещи, отделанные золотом и дорогими драгоценными камнями, представила новый iPhone XS Billionare Gold Edition. Об этом сообщает AppleInsider.

Возможно, представленный смартфон – это iPhone 2018 года с лакшери-отделкой на корпусе. Его оболочка выполнена из золота. На задней панели есть логотип Apple и линейки Billionare Solid Gold edition.

Смартфон выйдет в одной версии и у него будет 256 ГБ встроенной памяти. Его цена составит 113 000 долларов, что в 100 раз дороже обычной версии.

Кстати, новые смартфоны компания Apple представит уже в сентябре 2018 года. Их будет три.

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