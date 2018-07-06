Почему мужчинам нравится покупать элитные авто: любопытное исследование

Ученые выяснили, как тестостерон влияет на мужчин при выборе вещей

Ученые из американского университета Wharton в штате Пенсильвания (США) в рамках исследований на тему иерархического поведения людей выяснили, как гормон тестостерон влияет на мужчин при выборе дорогостоящих товаров. Результатами они поделились в журнале "Nature Communications".

Специалисты провели эксперимент с тестостероном и обнаружили, что повышение его уровня увеличивает предпочтения мужчин в отношении элитных брендов, по сравнению с брендами аналогичного качества, но более низкого статуса.

В современном обществе есть иерархическое разделение на классы. Обычно люди демонстрируют свое социальное положение посредством приобретения и потребления различных товаров. Высокий статус в обществе, как правило, демонстрируют приобретением роскошных вещей.

Ученые отобрали 243 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет и разделили их на 2 тестируемые группы. Первой группе давали гель с тестостероном, а второй – гель-плацебо. После этого мужчинам предлагали посмотреть фотографии различных предметов с описаниями и попросили рассказать, по каким критериям они бы выбрали вещь для себя.

"Подопытные" с нормальным уровнем мужского гормона вели себя спокойно при просмотре изображений с элитными предметами и больше делали ставку на надежность и качество. В то время как мужчины с повышенным тестостероном выражали более позитивное отношение к товарам, классифицированным как "улучшающие статус".

Опираясь на полученные результаты, авторы эксперимента предложили маркетологам идеи для целевых продаж. Они сообщили, что мужчины предпочитают покупать роскошные вещи после событий, которые естественным образом вызывают всплеск тестостерона в организме: после спортивных соревнований, в присутствии привлекательных женщин или богатых товарищей или после значимых жизненных событий, например, развода. Однако похоже, что маркетологи уже давно интуитивно это поняли и давно совершают прием с размещением красивых женщин или элементов роскошной жизни на рекламных проспектах и плакатах.

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