Чому чоловікам подобається купувати елітні авто: цікаве дослідження

Вчені з'ясували, як тестостерон впливає на чоловіків при виборі речей

Учені з американського університету Wharton в штаті Пенсільванія (США) в рамках досліджень на тему ієрархічного поведінки людей з'ясували, як гормон тестостерон впливає на чоловіків при виборі дорогих товарів. Результатами вони поділилися у журналі "Nature Communications".

Фахівці провели експеримент з тестостероном і виявили, що підвищення його рівня збільшує переваги чоловіків щодо елітних брендів, порівняно з брендами аналогічної якості, але більш низького статусу.

У сучасному суспільстві є ієрархічний поділ на класи. Зазвичай люди демонструють своє соціальне становище допомогою придбання та споживання різних товарів. Високий статус у суспільстві, як правило, демонструють придбанням розкішних речей.

Вчені відібрали 243 чоловіка у віці від 18 до 55 років і розділили їх на 2 досліджувані групи. Першій групі давали гель з тестостероном, а другий – гель-плацебо. Після цього чоловікам пропонували подивитися фотографії різних предметів з описами і попросили розповісти, за якими критеріями вони б вибрали річ для себе.

"Піддослідні" з нормальним рівнем чоловічого гормону вели себе спокійно при перегляді зображень з елітними предметами і більше робили ставку на надійність і якість. У той час, як чоловіки з підвищеним тестостероном висловлювали більш позитивне ставлення до товарів, класифікованими як "поліпшують статус".

Спираючись на отримані результати, автори експерименту запропонували маркетологам ідеї для цільових продажів. Вони повідомили, що чоловіки воліють купувати розкішні речі після подій, які природним чином викликають сплеск тестостерону в організмі: після спортивних змагань, у присутності привабливих жінок або багатих товаришів або після значущих життєвих подій, наприклад, розлучення. Однак схоже, що маркетологи вже давно інтуїтивно це зрозуміли і давно здійснюють прийом з розміщенням красивих жінок або елементів розкішного життя на рекламних проспектах і плакатах.

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