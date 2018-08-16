iPhone для мільярдерів: британська компанія випустила новий смартфон за 113 тисяч доларів

Фото: twitter.com/appleinsider

Британська компанія представила новий смартфон

Британська компанія Goldgenie, яка виготовляє ексклюзивні речі, оздоблені золотом і дорогими каменями, представила новий iPhone XS Billionare Gold Edition. Про це повідомляє AppleInsider.

Можливо, представлений смартфон – це iPhone 2018 року з лакшері-обробкою на корпусі. Його оболонка виконана із золота. На задній панелі є логотип Apple і лінійка Billionare Solid Gold edition.

Смартфон вийде в одній версії і у нього буде 256 ГБ вбудованої пам'яті. Його ціна складе 113 000 доларів, що у 100 разів дорожче звичайної версії.

До речі, нові смартфони компанія Apple представить вже в вересні 2018 року. Їх буде три.

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