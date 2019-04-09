Наконец-то: революция в Windows всколыхнула сеть

В операционной системе Windows 10 после обновления до версии 1809 изменятся настройки по умолчанию для внешних устройств с поддержкой USB и Thunderbolt. Компания Microsoft меняет режим работы системы с внешними накопителями, чтобы пользователи могли извлекать флешки из USB порта без предварительного "Безопасное извлечение устройства" на панели задач, при этом не опасаться повреждения или потери данных на них, передает Gizmodo.

В прошлых версиях ОС настройкой по умолчанию было "Повышенная производительность", которая включала кэширование записи на внешние устройства.

Перед тем, как вытащить флешку из порта ноутбука, требовался процесс "Безопасного извлечения устройства".

В последней версии Windows по умолчанию установлено "Быстрое удаление", что означает, что вы можете вытащить накопитель из USB порта, "не искушая компьютерных богов".

В Windows версии 1809 можно будет извлекать флешку в любое время (коллаж: РБК-Украина)

Впрочем, такое новшество скажется на скорости работы компьютеров.

Недостатком, по мнению Microsoft, является то, что "Быстрое удаление" может ухудшить производительность системы, если не разрешить кэширование записи.

Для тех пользователей, кто хочет вернутся к "Повышенной производительности", нужно сделать:

Подключите устройство к компьютеру. Щелкните правой кнопкой мыши "Пуск" и выберите "Проводник". В "Проводнике" укажите букву или метку, связанную с устройством (например, USB-накопитель (D). Щелкните правой кнопкой мыки "Пуск" и выберите "Управление дисками". В нижней части окна "Управление дисками" щелкните правой кнопкой мышки метку "Устройства" и выберите "Свойства". Выберите подходящий вам способ для использования.

В социальной сети активно обсуждают новшество и напоминают, что фактически новую возможность можно активировать в настройках системы даже не дожидаясь обновления до версии 1809.

Windows всегда держит USB-накопители в режиме готовности извлечения, за исключением момента копирования файлов. Новую возможность можно активировать в настройках системы

Таки дождались революционных решений от Windows!

Высокие технологии;

Теперь в Windows можно “вытащить” без проблем...

Как сообщалось ранее, 2 апреля cоциальная сеть Google+ официально прекратила свою работу. Теперь весь загруженный контент начнут удалять с платформы, но у пользователей пока есть возможность в течение двух месяцев зайти на свои страницы.

Напомним, что компания Microsoft объявила, что прекратит поддержку Windows 10 Mobile, последней операционной системы Windows Phone. Компания рекомендует клиентам перейти на мобильные устройства с операционной системой Android и iOS. ОС официально прекратит свою работу 10 декабря 2019 года.