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На Землю может обрушиться мощный огненный дождь

STYLERНовости науки    09.04.2019 - 21:11
На Землю может обрушиться мощный огненный дождь
Землю может накрыть огненный дождь (иллюстративное фото / Getty Images)

Солнце может "обстрелять" нашу планету плазменным дождем

На Землю уже совсем скоро может обрушиться мощный огненный дождь. Об этом предупредили американские ученые из Католического университета.

По словам специалистов, некоторая часть плазмы, которая взрывается на Солнце, постоянно попадает в открытый космос. Но при этом другая часть обрушивается обратно уже в виде так называемого плазменного дождя.

И недавно астрофизики обнаружили, что огромная часть плазмы (ее температура значительно выше самой "поверхности" Солнца) затягивается внутрь неизвестными силами. И уже в скоре может произойти серия крайне интенсивных и опасных выбросов.

"Основная часть энергии плазменного дождя может выйти за пределы звезды и, вполне вероятно, может обрушиться на ближайшие планеты в виде бури", - говорят специалисты и добавляют, что физика такого огненного дождя почти та же, что и у корональных дождей (своеобразных "осадков" во внешних слоях атмосферы Солнца).

На Землю может обрушиться мощный огненный дождь

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сегодня эксперты пытаются выяснить, какие именно последствия для землян может вызвать плазменный дождь. Но уже сейчас, по словам ученых, ясно, что даже относительно небольшие вспышки на Солнце могут повлиять на жизнь нашей планеты.

Ранее астрологи предупредили о том, что 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, загадочная планета Нибиру может ударить по Земле.

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