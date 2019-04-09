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На Землю може обрушитися потужний вогняний дощ

STYLERНовини науки    09.04.2019 - 21:11
На Землю може обрушитися потужний вогняний дощ
Землю може накрити вогненний дощ (ілюстративне фото / Getty Images)

Сонце може "обстріляти" нашу планету плазмовим дощем

На Землю вже зовсім скоро може обрушитися потужний вогняний дощ. Про це попередили американські вчені з Католицького університету.

За словами фахівців, деяка частина плазми, яка вибухає на Сонці, постійно потрапляє у відкритий космос. Але при цьому інша частина обрушується назад вже у вигляді так званого плазмового дощу.

І нещодавно астрофізики виявили, що величезна частина плазми (її температура значно вища самої "поверхні" Сонця) затягується всередину невідомими силами. І вже скоро може статися серія вкрай інтенсивних і небезпечних викидів.

"Основна частина енергії плазмового дощу може вийти за межі зірки і, цілком ймовірно, може обрушитися на найближчі планети у вигляді бурі", - кажуть фахівці і додають, що фізика такого вогняного дощу майже та ж, як і в корональних дощів (своєрідних "опадів" у зовнішніх шарах атмосфери Сонця).

На Землю може обрушитися потужний вогняний дощ

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Сьогодні експерти намагаються з'ясувати, які саме наслідки для землян може викликати плазмовий дощ. Але вже зараз, за словами вчених, ясно, що навіть відносно невеликі спалахи на Сонці можуть вплинути на життя нашої планети.

Раніше астрологи попередили про те, що 21 квітня, в день другого туру виборів президента України, загадкова планета Нібіру може вдарити по Землі.

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