Нибиру ударит по Земле в апреле: астрологи сделали важное предупреждение

Нибиру врежется в Землю в апреле (pixabay.com)

Эксперты рассказали, что ждет Украину 21 и 28 апреля

О загадочной планете Нибиру ходит много информации и по некоторым данным столкновение должно произойти уже 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, а по некоторым – столкновение произойдет на Пасху. Что же именно грозит планете Земля, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок в своем комментарии для издания "Факты".

Она отметила, что различные специалисты называют планетой Нибиру разные небесные тела. Так, Нибиру, по мнению американского писателя Ситчина – это десятая планета Солнечной системы, а по другим гипотезам – это Альдебаран, который находится в созвездии Тельца.

"Если это на самом деле так, то ничего хорошего от встречи с этим небесным телом нам ждать не приходится. Альдебаран — демоническая планета, находящаяся на так называемой оси катастроф. При попадании на нее разных планет на Земле происходят серьезные катаклизмы. Например, когда на ось катастроф попадает Нептун, случаются несчастья, связанные с водной стихией. 14 апреля 1912 года в такой день "Титаник" столкнулся с айсбергом", - отметила Виттрок.

Она объяснила, что иногда астрологи работают с какой-то планетой, которую невозможно увидеть, а только просчитать и привела в пример планету Прозерпину, которую в своих гороскопах используют многие астрологи.

Нибиру врежется в Землю (commdiginews.com)

По мнению астропсихолога, для того, чтобы Нибиру столкнулась с Землей 28 апреля – она должна уже находится в Солнечной системе, но на данный момент ученые НАСА ее пока не зафиксировали.

"Если бы Нибиру находилась в Солнечной системе, не только астрономы, но и простые земляне уже почувствовали бы это на себе: она попросту сбила бы все "настройки", из-за чего все планеты, в том числе и наша, стали бы двигаться по-другому. Ничего подобного не произошло, а значит — посторонних небесных тел большого размера в Солнечной системе нет", - объяснила Виттрок.

Она добавила, что по тому, как находятся звезды, можно говорить о локальных неприятностях 28 апреля. Возможна плохая погода или криминальные разборки, но о конце света речь не идет.

Также Валентина Виттрок дала свой прогноз и на 21 апреля. Она отметила, что в этот день Солнце войдет в знак Тельца, а Венера – в знак Овна, что может сделать жителей планеты очень эмоциональными.

"В таком состоянии планета любви и красоты, которая, к тому же, объединится с Меркурием, сделает наше поведение максимально страстным и спонтанным. Принимая решения или делая выбор, мы будем руководствоваться скорее эмоциями, а не разумом и логикой. Еще в этот день транзитная Луна будет проходить по знаку Скорпиона. Лучше не совершать крупных покупок и не начинать важных проектов. Но конца света это тоже не предвещает", - резюмировала она.

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