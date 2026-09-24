Алхім, Венум і Покрещук: українські блогери, які продовжують говорити російською

Анна Алхім

Навряд чи в українському блогінгу знайдеться багато імен, які настільки міцно асоціюються з мовними скандалами, як Анна Алхім. Блогерка неодноразово ставала героїнею публічних дискусій через російську мову, російську музику та власні висловлювання щодо мовного питання.

Анна Алхім (фото: instagram.com/all_alchemy)

І ця позиція не залишилася в минулому. В актуальних публікаціях її Telegram-каналі у вересні 2026 року текст переважно залишається російськомовним.

Раніше Алхім також публічно відстоювала право спілкуватися тією мовою, якою їй зручно, через що регулярно отримувала критику.

Свіжий допис Алхім (скріншот з Instagram)

І якщо у випадку Алхім це вже давно стало частиною її публічного образу, інша популярна блогерка намагалася пояснити свою позицію значно докладніше.

Стася Макєєва

Блогерка Стася не приховує, що в повсякденному житті їй комфортніше говорити російською. Ще у 2024 році в інтерв'ю YouTube-каналу Okay Eva вона заявила, що їй складно формулювати думки українською навіть після занять із репетитором.

Стася Макєєва (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

"Мені реально важко. Я не можу думати українською мовою", - говорила Макєєва, додаючи, що її дратує тиск через вибір мови.

На початку 2026 року дискусію викликав і російськомовний контент за участю її маленької доньки. Тоді Макєєва пояснювала, що дитина поки недостатньо добре знає українську, але вивчає її.

При цьому блогерка залишається однією з помітних інфлюенсерок: станом на вересень 2026 року її Instagram налічував близько 1,5 млн підписників.

Що постить Стася (скріншот з Instagram)

Та іноді мова в блозі взагалі не стає темою гучних пояснень. Вона просто залишається такою, якою була роками.

Альона Венум

Альона Венум - одна з найбільш упізнаваних українських блогерок. Уродженка Кременчука починала з б'юті-роликів, а згодом перетворила свій блог на великий лайфстайл-проєкт. Станом на вересень 2026 року її Instagram мав близько 3,6 млн підписників.

Альона Венум (фото: instagram.com/alana_venum)

Російська тривалий час була основною мовою її відео та соцмереж, і повного переходу блогу на українську не відбулося.

При цьому Венум значно рідше, ніж Алхім чи Макєєва, опиняється у мовних скандалах. У її випадку йдеться радше про збереження звичного формату контенту, ніж про регулярні публічні суперечки навколо мови.

Допис Венум (скріншот з Instagram)

А є блогери, яких аудиторія роками знає зовсім за іншою ознакою - настільки яскравою, що мовне питання часто залишається десь на другому плані.

Анастасія Покрещук

Анастасія Покрещук, або Justqueen, стала відомою завдяки радикальним змінам зовнішності та відвертим розповідям про косметологічні процедури. Раніше її називали “українкою з найбільшими вилицями”.

У 2026 році блогерка знову опинилася в центрі уваги, коли почала поступово розчиняти філери в обличчі перед майбутньою підтяжкою.

Анастасія Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)

Її Instagram і надалі залишається активним, а аудиторія становить понад 750 тисяч користувачів.

При цьому у своїй публічній комунікації Покрещук продовжує широко використовувати російську. Українська в її контенті з'являється, однак повністю російськомовний формат із блогу не зник.

Що пише Покрещук (скріншот з Telegram-каналу)

Та якщо Покрещук здебільшого асоціюють із Instagram та Telegram, то наступний герой став відомим передусім завдяки коротким відео.

Саша hava.off

Саша під ніком hava.off має одну з найбільших аудиторій серед героїв цієї добірки.

За актуальними даними, його TikTok налічує понад 4,5 млн підписників, а кількість відео перевищує дві тисячі.

Саша hava.off (фото: instagram.com/hava.off)

І російська там залишається помітною навіть у свіжому контенті. Серед публікацій, завантажених улітку та на початку осені 2026 року, є відео з російськомовними підписами на кшталт "Правда?", "Идеальное свидание?" та "Выбрал быть счастливым".



Що постить блогер (скріншот з TikTok)

Це вже не архівні ролики кількарічної давності, а актуальні публікації, тому у випадку hava.off говорити про повний перехід на українську також не доводиться.

Влада Роговенко

Влада Роговенко стала відомою завдяки соцмережам та реаліті "Від пацанки до панянки" й "Топ-модель по-українськи", а її сторінки й надалі мають велику аудиторію.

Влада Роговенко (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko1)

Російська мова тривалий час була помітною частиною її контенту і не зникла з публічного спілкування після початку повномасштабної війни.

Що постить блогерка (скріншот з Instagram)

Водночас навколо Роговенко виникали дискусії не лише через мову. Її публічні заяви та дописи неодноразово викликали реакцію аудиторії. Вона критикувала владу, а її колишній чоловік раптово виїхав з України на тлі війни, через що юзери вважали, що родина блогерки могла порушити закон.

А ще один блогер навіть потрапив у скандал через російську у Львові.

Андрій Мараховський

Андрій Мараховський теж продовжує створювати контент російською. У серпні 2026 року блогер потрапив у мовний скандал у Львові, куди приїхав разом зі своєю нареченою, блогеркою Кабріолеттою, аби знімати ролик для YouTube. Під час зйомок російською місцеві неодноразово робили йому зауваження.

Андрій разом з нареченою (фото: instagram.com/marakhovskiy___)

Сам Мараховський розповідав, що спочатку помічав "косі погляди", а згодом до нього прямо звернулися через небажання переходити на українську. Один із таких моментів потрапив на відео в місцевому закладі.

Попри критику, блогер своєї позиції не змінив, а після конфліктів пара достроково залишила Львів.



Що постить Андрій (скріншот з TikTok)

Чому ця тема досі викликає суперечки

Після 2022 року мовний вибір українських публічних людей перестав сприйматися лише як питання особистої звички. Для частини аудиторії перехід на українську став принциповою позицією, тоді як інші продовжують розділяти мову повсякденного спілкування та ставлення до України.

Саме тому одна й та сама аргументація блогерів, яким "так зручніше", сьогодні викликає значно сильнішу реакцію, ніж ще кілька років тому.

При цьому ситуації героїв цієї добірки різні: хтось відкрито пояснює свій вибір, хтось перемикається між мовами, а хтось просто продовжує створювати російськомовний контент без окремих заяв.