Алхим, Венум и Покрещук: украинские блогеры, которые продолжают говорить на русском языке

Анна Алхим

Едва ли в украинском блогинге найдется много имен, столь крепко ассоциирующихся с языковыми скандалами, как Анна Алхим. Блогерша неоднократно становилась героиней публичных дискуссий из-за русского языка, русской музыки и собственных высказываний по языковому вопросу.

Анна Алхим (фото: instagram.com/all_alchemy)

И эта позиция не осталась в прошлом. В актуальных публикациях ее Telegram-каналы в сентябре 2026 текст преимущественно остается русскоязычным.

Ранее Алхим также публично отстаивала право общаться на том языке, на котором ей удобно, из-за чего регулярно получала критику.

Свежая публикация Алхим (скриншот из Instagram)

И если в случае Алхим это уже давно стало частью ее публичного образа, другая популярная блогерша пыталась объяснить свою позицию гораздо подробнее.

Стася Макеева

Блогерша Стася не скрывает, что в повседневной жизни ей комфортнее говорить на русском. Еще в 2024 году в интервью YouTube-канала Okay Eva она заявила, что ей сложно формулировать мысли на украинском языке даже после занятий с репетитором.

Стася Макеева (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

"Мне реально тяжело. Я не могу думать на украинском языке", - говорила Макеева, добавляя, что ее раздражает давление из-за выбора языка.

В начале 2026 года дискуссию вызвал и русскоязычный контент с участием ее маленькой дочери. Тогда Макеева объясняла, что ребенок пока недостаточно хорошо знает украинский, но изучает его.

При этом блогерша остается одной из заметных инфлюэнсерок: на сентябрь 2026 года ее Instagram насчитывал около 1,5 млн подписчиков.

Что постит Стася (скриншот из Instagram)

Но иногда речь в блоге вообще не становится темой громких пояснений. Она просто остается такой, какой была годами.

Алена Венум

Алена Венум - одна из самых узнаваемых украинских блогерок. Уроженка Кременчуга начинала с бьюти-роликов, а потом превратила свой блог в большой лайфстайл-проект. По состоянию на сентябрь 2026 года ее Instagram имел около 3,6 млн подписчиков.

Алена Венум (фото: instagram.com/alana_venum)

Русский долгое время был основным языком ее видео и соцсетей, и полного перехода блога на украинский не произошло.

При этом Венум гораздо реже, чем Алхим или Макеева, оказывается в языковых скандалах. В ее случае речь идет скорее о сохранении привычного формата контента, чем о регулярных публичных спорах вокруг языка.

Публикация Венум (скриншот из Instagram)

А есть блогеры, которых аудитория годами знает совсем по другому признаку -настолько яркому, что языковой вопрос часто остается где-то на втором плане.

Анастасия Покрещук

Анастасия Покрещук, или Justqueen, стала известна благодаря радикальным изменениям внешности и откровенным рассказам о косметологических процедурах. Раньше ее называли "украинкой с самыми большими скулами".

В 2026 году блогерша снова оказалась в центре внимания, когда начала постепенно растворять филеры в лице перед будущей подтяжкой.

Анастасия Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)

Ее Instagram и дальше остается активным, а аудитория составляет более 750 тысяч пользователей.

При этом в своей публичной коммуникации Покрещук продолжает широко использовать русский. Украинский в ее контенте появляется, однако полностью русскоязычный формат с блога не исчез.

Что пишет Покрещук (скриншот из Telegram-канала)

Но если Покрещук в большинстве своем ассоциируют с Instagram и Telegram, то следующий герой стал известен прежде всего благодаря коротким видео.

Саша hava.off

Саша под ником hava.off имеет одну из самых больших аудиторий среди героев этой подборки.

По актуальным данным, его TikTok насчитывает более 4,5 млн. подписчиков, а количество видео превышает две тысячи.

Саша hava.off (фото: instagram.com/hava.off)

И русский там остается заметным даже в свежем контенте. Среди публикаций, загруженных летом и в начале осени 2026 года, есть видео с русскоязычными подписями типа "Правда?", "Идеальное свидание?" и "Выбрал быть счастливым".



Что постит блогер (скриншот с TikTok)

Это уже не архивные ролики многолетней давности, а актуальные публикации, поэтому в случае hava.off говорить о полном переходе на украинский тоже не приходится.

Влада Роговенко

Влада Роговенко стала известна благодаря соцсетям и реалити "Від пацанки до панянки" и "Топ-модель по-українськи", а ее страницы и дальше имеют большую аудиторию.

Власть Роговенко (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko1)

Русский язык долгое время был заметной частью его контента и не исчез из публичного общения после начала полномасштабной войны.

Что постит блогерша (скриншот из Instagram)

В то же время вокруг Роговенко возникали дискуссии не только из-за языка. Ее публичные заявления и сообщения неоднократно вызывали реакцию аудитории. Она критиковала власть, а ее бывший муж внезапно уехал из Украины на фоне войны, из-за чего юзеры считали, что семья блогерши могла нарушить закон.

А еще один блогер даже попал в скандал из-за русского во Львове.

Андрей Мараховский

Андрей Мараховский тоже продолжает создавать контент на русском. В августе 2026 года блогер попал в языковой скандал во Львове, куда приехал вместе со своей невестой, блогершей Кабриолеттой, чтобы снимать ролик для YouTube. Во время съемок на русском языке местные жители неоднократно делали ему замечания.

Андрей вместе с невестой (фото: instagram.com/marakhovskiy___)

Сам Мараховский рассказывал, что сначала замечал "косые взгляды", а впоследствии к нему прямо обратились из-за нежелания переходить на украинский. Один из таких моментов попал на видео в местном заведении.

Несмотря на критику, блогер свою позицию не изменил, а после конфликтов пара досрочно покинула Львов.



Что постит Андрей (скриншот из TikTok)

Почему эта тема до сих пор вызывает споры

После 2022 года языковой выбор украинских публичных людей перестал восприниматься только как вопрос личной привычки. Для части аудитории переход на украинский стал принципиальной позицией, в то время как другие продолжают разделять язык повседневного общения и отношения к Украине.

Именно поэтому одна и та же аргументация блоггеров, которым "так удобнее", сегодня вызывает гораздо более сильную реакцию, чем еще несколько лет назад.

При этом ситуации героев этой подборки разные: кто-то открыто объясняет свой выбор, кто-то переключается между языками, а кто-то просто продолжает создавать русскоязычный контент без отдельных заявлений.