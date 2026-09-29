Блогерка Баба Даша розповіла про РАС у сина Артема та його прогрес у розвитку (відео)

Що Баба Даша розповіла про стан сина

Баба Даша розповіла, що у її сина Артема діагностований розлад аутистичного спектра. Водночас за останній час у хлопчика відбулися помітні зміни у розвитку.

За словами блогерки, родина могла оформити Артему інвалідність, однак не стала цього робити. Під час останнього прийому в невролога у Дніпрі лікарка також не побачила для цього підстав.

"Вона сказала, що я нічого тут не бачу для того, щоб оформлювати", - розповіла Баба Даша.

Окремо блогерка згадала ситуацію під час прийому, яка здивувала навіть лікарку. Медикиня вносила на комп'ютері дані Артема, а хлопчик зміг прочитати написане на екрані.

За словами мами, Артем читає не лише під час занять. Коли вони їдуть у машині, він звертає увагу на вивіски та читає їх.

"Ти їдеш в машині, а він читає всі вивіски, все він читає", - зазначила блогерка.

Також Артем має сильну пам'ять. Він знає області України, країни, столиці та прапори.

Баба Даша розповіла про роботу з Артемом

Блогерка зазначила, що помітний прогрес сина став можливим, зокрема, завдяки великій кількості занять і уваги з боку родини.

"Потрібно було багато ресурсу віддати на те, щоб дитиною займатися", - сказала вона.

Таким чином, зараз родина не оформлює Артему інвалідність, а продовжує працювати над його розвитком. Баба Даша наголошує на тих навичках, які хлопчик уже опанував, зокрема читанні та запам'ятовуванні великого обсягу інформації.