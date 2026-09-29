Блогерка Баба Даша розповіла про РАС у сина Артема та його прогрес у розвитку (відео)
Блогерка Баба Даша розповіла про сина Артема, якому діагностували розлад аутистичного спектра. За її словами, хлопчик помітно просунувся у розвитку, а під час останнього огляду невролог не побачила підстав для оформлення йому інвалідності.
Що про це відомо, розповідає Styler, з посиланням на інтерв’ю блогерки Слави Дьоміну, яке вже вийшло на Youtube.
Що Баба Даша розповіла про стан сина
Баба Даша розповіла, що у її сина Артема діагностований розлад аутистичного спектра. Водночас за останній час у хлопчика відбулися помітні зміни у розвитку.
За словами блогерки, родина могла оформити Артему інвалідність, однак не стала цього робити. Під час останнього прийому в невролога у Дніпрі лікарка також не побачила для цього підстав.
"Вона сказала, що я нічого тут не бачу для того, щоб оформлювати", - розповіла Баба Даша.
Окремо блогерка згадала ситуацію під час прийому, яка здивувала навіть лікарку. Медикиня вносила на комп'ютері дані Артема, а хлопчик зміг прочитати написане на екрані.
За словами мами, Артем читає не лише під час занять. Коли вони їдуть у машині, він звертає увагу на вивіски та читає їх.
"Ти їдеш в машині, а він читає всі вивіски, все він читає", - зазначила блогерка.
Також Артем має сильну пам'ять. Він знає області України, країни, столиці та прапори.
Баба Даша розповіла про роботу з Артемом
Блогерка зазначила, що помітний прогрес сина став можливим, зокрема, завдяки великій кількості занять і уваги з боку родини.
"Потрібно було багато ресурсу віддати на те, щоб дитиною займатися", - сказала вона.
Таким чином, зараз родина не оформлює Артему інвалідність, а продовжує працювати над його розвитком. Баба Даша наголошує на тих навичках, які хлопчик уже опанував, зокрема читанні та запам'ятовуванні великого обсягу інформації.
Вас також може зацікавити, як Соломія Вітвіцька назвала свого сина і яке глибоке значення криється в імені.