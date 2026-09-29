Блогерша Баба Даша рассказала о РАС у сына Артема и его прогрессе в развитии (видео)

Что Баба Даша рассказала о состоянии сына

Баба Даша рассказала, что у ее сына Артема диагностировано расстройство аутистического спектра. В то же время, за последнее время у мальчика произошли заметные изменения в развитии.

По словам блогерши, семья могла оформить Артему инвалидность, однако не стала этого делать. Во время последнего приема у невролога в Днепре врач также не увидел для этого оснований.

"Она сказала, что я ничего здесь не вижу для того, чтобы оформлять", - рассказала Баба Даша.

Отдельно блогерша вспомнила ситуацию во время приема, которая удивила даже врача. Медик вносила на компьютере данные Артема, а мальчик смог прочесть написанное на экране.

По словам мамы, Артем читает не только на занятиях. Когда они уезжают в машине, он обращает внимание на вывески и читает их.

"Ты едешь в машине, а он читает все вывески, все он читает", - отметила блогерша.

Также у Артема сильная память. Он знает области Украины, страны, столицы и флаги.

Баба Даша рассказала о работе с Артемом

Блогерша отметила, что заметный прогресс сына стал возможным, в частности, благодаря большому количеству занятий и внимания со стороны семьи.

"Нужно было много ресурса отдать на то, чтобы ребенком заниматься", - сказала она.

Таким образом, сейчас семья не оформляет Артему инвалидность, а продолжает работать над его развитием. Баба Даша отмечает те навыки, которые мальчик уже овладел, в частности чтении и запоминании большого объема информации.