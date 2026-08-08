Блогерка зламала ногу через трендові штани: що сталось і як не повторити її помилку

Чому блогерка зламала ногу

Саша йшла на прийом до лікаря, це був звичайний день. На ній були трендові широкі штани. У якийсь момент вона наступила на край штанини, посковзнулась і впала.

Спочатку блогерці здалось, що вона просто забилась, було боляче, але терпимо. Саша продовжила йти до лікаря та вже дійшла до медзакладу. Але біль наростав і коли зробили рентген, то побачили, що у неї перелом.

Чому трендові штани можуть спровокувати травму

Широкі штани з довгими штанинами - красиво, але небезпечно. Особливо якщо поєднувати їх з відкритим взуттям. Шльопанці, сандалі або мюлі не фіксують ногу, тому край штанини легко потрапляє під ступню.

Тож, якщо ви носите подібні штани, то краще одягайте їх із закритим взуттям.

Як вберегтися

Важливо пам'ятати про кілька простих речей: