Блогерша сломала ногу из-за трендовых штанов: что произошло и как не повторить ее ошибку
Широкие штаны сейчас носят буквально все, ведь они удобны, стильны и есть в гардеробе каждой второй. Но блогерша Саша с ником "kanevvska" рассказала, что именно из-за этой трендовой вещи она сломала ногу.
Почему так произошло и как уберечься от травм, расскажет Styler со ссылкой на видео из Instagram блогерши.
Почему блогерша сломала ногу
Саша шла на прием к врачу, это был обычный день. На ней были широкие трендовые штаны. В какой-то момент она наступила на край штанины, поскользнулась и упала.
Сначала блоггерше показалось, что она просто забилась, было больно, но терпимо. Саша продолжила идти к врачу и уже дошла до медучреждения. Но боль нарастала и когда сделали рентген, то увидели, что у нее перелом.
Почему трендовые штаны могут спровоцировать травму
Широкие брюки с длинными штанинами - красиво, но опасно. Особенно если совмещать их с открытой обувью. Шлепанцы, сандалии или мюли не фиксируют ногу, поэтому край штанины легко попадает под ступню.
Итак, если вы носите подобные штаны, то лучше одевайте их с закрытой обувью.
Как уберечься
Важно помнить о нескольких простых вещах:
- Проверяйте длину штанины перед выходом, она не должна волочиться по полу или перекрывать носок;
- Широкие брюки плюс закрытая обувь это самая безопасная комбинация. Кроссовки ботинки или хотя бы балетки с фиксацией на ноге;
- Шлепанцы и мюли с такими штанами можно, но только если штанина начинается выше лодыжки.
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