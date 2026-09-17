Ектор Хіменес-Браво, Олексій Суханов та Амадор Лопес: які знаменитості вивчили українську мову

Такаші Хірано

Японський журналіст і фотограф Такаші Хірано живе в Україні з 2008 року. До переїзду він уже вивчав українську в Токійському університеті іноземних мов, а в Україні спочатку викладав японську у Львівському національному університеті.

Пізніше працював у посольстві Японії, а з 2018 року став редактором японськомовної версії "Укрінформу".

Такаші Хірано (фото: instagram.com/hi_takashi)

Його історія з українською почалася ще задовго до переїзду. Хірано розповідав, що зацікавився Україною ще у шкільні роки, а згодом почав вивчати її мову в університеті. Уже в Україні він продовжив практикувати українську у повсякденному житті.

Такаші настільки глибоко занурився в українську культуру, що пише про Україну японською. У 2020 році в Японії вийшла його книга "Український фан-book", присвячена, зокрема, українській кухні, мові, культурі та традиціям.

Ектор Хіменес-Браво

Колумбійсько-канадський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво багато років живе та працює в Україні. Українську він почав активно опановувати вже після початку повномасштабної війни.

Сам кулінар пояснював, що після переїзду в Україну свого часу вивчав російську, оскільки саме нею з ним спілкувалося оточення. Згодом він вирішив спрямувати зусилля на українську.

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Ектор регулярно показує свій прогрес у соцмережах. У 2025 році він зізнався, що досі вчить українську, і продемонстрував, як займається з викладачем. "Не все одразу вдається, але я крок за кроком вдосконалюю свої знання", - писав раніше шеф-кухар.

Тож в цьому випадку історія щнаменитості точно не про миттєве опанування мови, а про постійне навчання та практику.

Амадор Лопес

Венесуельський хореограф, співак і шоумен Амадор Лопес приїхав до України понад 20 років тому. Тут він побудував кар'єру, створив гурт Rumbero's і зрештою вирішив пов'язати з країною своє життя.

У лютому 2022 року Амадор отримав українське громадянство. Тоді ж повідомлялося, що артист вивчає українську мову та давно вважає себе частиною українського суспільства.

Амадор Лопес (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)

Про перехід на українську Лопес говорив окремо. Він розповідав, що для нього було важливо розмовляти українською, а після отримання паспорта України ще активніше демонстрував це у публічному житті.

Іван Люлєнов

Молдовський гуморист і співак Іван Люлєнов став відомим українській аудиторії завдяки "Лізі сміху". До початку повномасштабного вторгнення він переважно працював російською, однак згодом вирішив перейти на українську.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповідав, що змінив мову в телефоні, почав дивитися українські шоу та відмовлятися від російськомовного контенту. За його словами, саме постійне перебування в україномовному середовищі допомогло поступово заговорити українською.

Мова знадобилася Люлєнову і в музиці. Він почав писати та випускати українськомовні пісні, а процес її вивчення продовжує й надалі.

Олексій Суханов

Телеведучий Олексій Суханов народився в Росії, але з 2012 року працює в Україні. За кілька років він опанував українську і став одним із найпомітніших телеведучих, які послідовно використовують її в ефірі.

Суханов не просто перейшов на українську у професійній діяльності - він свого часу складав іспит для отримання громадянства України. У 2019 році телеведучий отримав український паспорт.

Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Сьогодні його українська стала невід'ємною частиною публічного образу ведучого.

Марко Черветті

Італійський шеф-кухар Марко Черветті багато років живе в Україні та активно знайомить аудиторію з українською кухнею.

Українську він почав опановувати вже тут. У 2023 році, презентуючи свій YouTube-канал, Черветті прямо зазначав, що активно вивчає українську і хоче дедалі більше спілкуватися нею у своїх відео.

Черветті Марко (фото: instagram.com/marcocervetti)

Зараз українська є мовою його кулінарного контенту: Черветті подорожує Україною, спілкується з місцевими жителями та розповідає про гастрономічні традиції країни.

Ці історії різні, але об'єднує їх одне: українську вони почали опановувати вже в дорослому віці - через навчання, щоденне спілкування та постійну практику.