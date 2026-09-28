Фінал "Україна має талант": 12-річний Марко Сердинський отримав головний приз

Хто вийшов у фінал "Україна має талант"

До вирішального етапу сезону потрапили десять учасників, яких обрали зіркові судді проєкту - Олена Кравець, Стас Боклан та Артем Пивоваров.

Переможця визначали за результатами глядацького голосування у застосунку "Дія". У фіналі свої номери представили артисти різних жанрів - від танців і вокалу до акробатики, пантоміми, стендапу та циркового мистецтва.

У фіналі виступили:

Лалі Мітченко та Рінат Бугай - бальні танці;

Олена Вагонова та Валерія Радомська - повітряна гімнастика;

Be Best Teachers - танцювальна команда;

MAESTROPIANO (Олексій Бєглєцов) - піаніст;

Артур Гульванський - пантоміма;

Дмитро Довгий - стендап;

Софія Тепла - акробатика в жанрі каучук;

Марко Сердинський - вокал;

Дар’я Пономаренко - спорт на пілоні;

Sick Solution і Мирон Рогозний - хардкор-гурт і барабанник.

Попри різноманіття номерів, саме виступ Марка Сердинського приніс перемогу в сезоні.

Яку пісню Марко Сердинський виконав у фіналі

У вирішальному номері 12-річний артист заспівав композицію Василя Зінкевича "Забудь печаль".

Марко продемонстрував сильний вокал і особливий тембр, завдяки якому вирізнявся серед інших учасників. Після виступу юного співака зал підтримав оплесками та вигуками "Молодець!".

Судді також високо оцінили номер. Зокрема, Олена Кравець зізналася, що виступ Марка викликав у неї багато особистих спогадів.

"Ну все, я сп’яніла. Марко, ми тут всі забули печаль і серце наше ви щастям освітили", - сказала суддя після виступу.

Вона також відзначила манеру виконання юного вокаліста, його стриманість і сором’язливість, назвавши ці риси такими, що його прикрашають. За словами Кравець, пісня у виконанні Марка перенесла її у власні дитячі спогади.

Стас Боклан також звернув увагу на вокальні здібності хлопчика та наголосив на важливості берегти його талант.

Що відомо про Марка Сердинського

Марко Сердинський - 12-річний вокаліст з Івано-Франківська. За словами його викладачів, хлопчик має унікальний тембр голосу, а найкраще його вокальні можливості розкриваються під час виконання складного репертуару.

На кастингу "Україна має талант" Марко виконав пісню Миколи Мозгового "Материнська любов". Свій номер юний артист присвятив мамі.

Фінальний виступ став продовженням його участі у проєкті та дозволив показати іншу сторону вокальних можливостей юного співака - цього разу в композиції Василя Зінкевича.

До участі в "Україна має талант" Марко вже мав досвід виступів на великих музичних конкурсах. У 2026 році він став фіналістом Національного відбору на дитяче "Євробачення" та посів третє місце.

Який приз отримав переможець

За перемогу в "Україна має талант" Марко Сердинський отримав головний приз шоу - двокімнатну квартиру в Києві.