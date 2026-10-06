Glovo офіційно відреагувала на звинувачення щодо роботи російських військових-кур'єрів

У мережі з'явилося відео, головний герой якого заявив про можливе проникнення російських військових в Україну під виглядом кур'єрів Glovo . Компанія вирішила публічно відреагувати на ці твердження та пояснила, як відбувається перевірка людей, які хочуть працювати на платформі.

Styler з посиланням на допис компанії в Instagram розповідає, що заявили у Glovo та що на сьогодні відомо про історію, яка спричинила обговорення в Мережі.

Що заявили у Glovo

У компанії наголосили, що станом на зараз не мають підтверджень озвученим у відео припущенням щодо можливого виконання доставок військовослужбовцями російської армії.

"Станом на сьогодні жодних підтверджень озвученим у відео припущенням немає", - йдеться в офіційній заяві сервісу.

Водночас Glovo розповіла про процедуру залучення кур'єрів. За даними компанії, вона передбачає кілька етапів перевірки.

Під час реєстрації кандидат має завантажити документ, що посвідчує особу - паспорт або ID-картку. Після цього документи проходять первинну перевірку.

Наступним етапом є очна підтверджувальна перевірка. Представники компанії повторно перевіряють документи під час первинного онбордингу.

У Glovo також зазначили, що виплати кур'єрам здійснюються виключно на реквізити українських банків.

Окремо компанія нагадала про заборону передавати свій акаунт іншій людині. За словами Glovo, така передача є грубим порушенням правил платформи та тягне за собою негайне й безповоротне блокування акаунта.

Компанія готова співпрацювати з правоохоронцями

У Glovo також наголосили, що безпека та прозорість процесів є одним із пріоритетів компанії. Там також повідомили про готовність співпрацювати з правоохоронними органами, щоб з'ясувати всі обставини історії.

При цьому сама компанія наразі не підтверджує, що російські військовослужбовці справді працювали її кур'єрами.

На офіційному ресурсі Glovo для кур'єрів також зазначено, що охочі можуть зареєструватися через платформу та пройти відповідну процедуру приєднання.

"Безпека, прозорість процесів та підтримка українського суспільства є для нас безумовним пріоритетом. Ми відкриті до співпраці з правоохоронними органами для з'ясування всіх обставин", - резюмували у Glovo.

З чого почалася історія про російських військових

Напередодні в Мережі почали поширювати відео, в якому військовослужбовець 425-го окремого штурмового полку Микола з позивним "Киянин" розповів історію про двох громадян РФ. За його словами, вони нібито потрапили до Києва через район бойових дій у Сумській області, після чого могли кілька місяців перебувати в столиці під виглядом кур'єрів.

Військовий стверджував, що чоловіки начебто працювали в службі доставки, пересувалися містом, а згодом намагалися виїхати з України до Білорусі, де їх начебто й затримали прикордонники.

Саме після поширення цих заяв Glovo опублікував свою позицію та наголосив, що підтверджень можливого залучення російських військових до доставок у компанії наразі немає.