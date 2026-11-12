Гонорари українських артистів: скільки коштують виступи Сердючки, MONATIK та Klavdia Petrivna
Виступ української зірки на приватному заході може коштувати десятки тисяч доларів. При цьому артисти не завжди мають фіксовані розцінки, а вартість концерту може залежати від місця проведення та умов замовлення.
Скільки коштує запросити відомих українських виконавців на корпоратив та які гонорари вони називали, розповідає Styler.
Вєрка Сердючка
Продюсер Юрій Нікітін в інтерв'ю Василю Тимошенку розповів, скільки може коштувати виступ Вєрки Сердючки на приватному заході.
За його словами, фіксованої вартості немає, тому що кожне замовлення розглядають індивідуально.
"Нема сталої цифри у жодного артиста. Це залежить від того, де ти працюєш. Це залежить від того, для кого ти працюєш", - пояснив продюсер.
Нікітін зазначив, що вартість виступу може становити від 30 до 100 тисяч доларів.
Він також наголосив, що Сердючка виступає з повним складом колективу, а організація таких концертів передбачає повноцінну сценічну програму.
MONATIK
Співак Дмитро Монатік особисто назвав свій гонорар за корпоративний виступ під час розмови у FEDORIV VLOG.
За словами артиста, стандартна вартість такого виступу становить 30 тисяч євро, але остаточна вартість може змінюватися залежно від домовленостей із замовником.
"Корпоратив коштує 30 000 євро, але, як правило, можна домовитись і за менше", - розповів MONATIK.
Виконавець також пояснив, що в його команді передбачена агентська винагорода в розмірі 10%. Такий підхід, за словами співака, мотивує представників, які займаються організацією виступів.
Klavdia Petrivna
Вартість приватного виступу співачки Klavdia Petrivna підтвердили представники артистки у відповідь на запит журналістів програми "Сніданок з 1+1".
Як повідомляє офіційний сайт телеканалу 1+1, менеджер співачки назвав суму 25 тисяч євро за виступ на новорічному корпоративі.
Курган і Agregat
Гонорар гурту "Курган і Agregat" також перевірили журналісти "Сніданку з 1+1", звернувшись безпосередньо до представників колективу.
За інформацією телеканалу, вартість виступу гурту на новорічному корпоративі становила 15 тисяч євро. Окремо організаторам необхідно враховувати технічні вимоги та райдер артистів.
Від чого залежить гонорар артиста
Оприлюднені суми не завжди відображають повний бюджет приватного заходу. Крім оплати виступу, організаторам можуть знадобитися додаткові кошти на транспорт, проживання, сценічне обладнання та виконання технічного райдера.
Вартість також залежить від місця проведення, дати, тривалості програми та індивідуальних домовленостей.
Важливо враховувати, що наведені гонорари були оприлюднені в різний час. Вони відображають конкретні публічні заяви артистів, продюсерів та їхніх представників, а не єдиний чинний прайс на всі корпоративні виступи у 2026 році.
Раніше Styler також розповідав, як хореографиня Ілона Гвоздьова дорікнула президенту Володимиру Зеленському.