"Хто перший засне, той може не спати": мами назвали смішні хитрощі, які рятують від дитячих істерик

Коли треба зупинити сльози

Чимало мам зізналися, що під час плачу не намагаються перекричати дитину або довго її вмовляти. Замість цього вони перемикають увагу, часом у дуже несподіваний спосіб.

"Коли моя донька починає плакати, я замість того, щоб говорити голосніше, починаю щось шепотіти. Їй одразу стає цікаво, що ж я там шепочу, вона перестає плакати, прислухається, а за кілька секунд взагалі забуває, через що засмутилася. У нас працює майже завжди", - каже одна з учасниць обговорення.

Ще одна мама придумала власну "смішну медитацію".

"Коли дочка плаче чи просто засмучена, ми робимо "смішну медитацію": закриваємо очі і я кажу щось типу: "Уяви що ти сидиш на зеленій галявині, а навколо бігають зайчики та білочки і пукають". Вона завжди починає сміятись", - написала вона.

А в іншій родині рятують запаси сліз. Так-так, саме запаси.

"Коли мала плаче, даю терміново попити води, бо сльози майже скінчилися і кажу: "Пий, пий, бо сльози кінчаються". Вона п'є і починає сміятися", - зізналася мама-коментаторка.

Є й зовсім коротка хитрість для ситуації, коли дитина впала й чекає, щоб її підняли.

"Якщо дитина впала і плаче, щоб її підняли, треба сказати: "Іди сюди і я тебе підніму", - радить ще одна жінка.

"Хто перший засне, той може не спати"

Окремий час для батьківської винахідливості це вечір, коли дитина не хоче ані спати, ані прибирати іграшки. Тут діють правила, які з погляду дорослого звучать абсурдно, а для дітей виявляються цілком переконливими.

"Граємо в гру - хто перший засне, той може не спати", - розповіла користувачка.

А в іншій родині за залишеними на ніч іграшками полював загадковий персонаж.

"Коли доня не хотіла прибирати іграшки перед сном, вночі приходив Бардак і забирав якусь собі", - зізналася одна з мам.

Ще радикальніше проблему з вечірнім інтернетом вирішувала жінка, яка придумала йому цілком офіційний "графік роботи".

"Коли моя доня була маленька. Я о 21:00, вимикала інтернет і говорила, що робочий день закінчився у людини, яка ним завідує, дуже довго це спрацьовувало", - пояснила вона.

Їжа для зайчиків і хитрість "тільки не їж"

З дитячим "не буду" за столом батьки теж навчилися працювати нестандартно. Одним допомагає психологія від зворотного, іншим - персонажі на упаковках.

"Ми в дитинстві не дуже хотіли їсти. Тому мама нам давала в руки бутербродик або котлетку зі словами: "На, потримай. Тільки не їж". Працювало на всі 100%", - зазначила одна з користувачок.

"Коли ідемо в супермаркеті і просить шкідливу їжу купити, наприклад солодкі сніданки чи пластівці, кажу: "Ти бачиш там зайчик (котик, їжачок) намальований - то їжа для них", - пише інша.

Метро перевірить зуби, а майданчик піде "на миття"

Ще більше фантазії знадобилося мамам для щоденних справ, через які легко починається суперечка. Наприклад, один хлопчик не пропускає чищення зубів через дуже серйозну перевірку.

"Мій думає що турнікети в метро стоять для того, щоб сканувати хто почистив зуби, а хто ні. Працює, бо любить кататись у метро", - розповіла ще одна жінка.

А щоб спокійно піти додому після прогулянки, в іншій родині у дитячого майданчика існує власний режим роботи.

"Як йдемо з майданчика додому, щоб не було істерик кажу що майданчик зачиняється, прийде тьотя буде мити гойдалки. Працює", - ділиться коментаторка.

Ну і топ серед порад впевнено взяв хитрий хак: коли дитина грається сама - не треба дивитись їй в очі.

Не менш винахідливо одна мама вирішила проблему з небажанням сина йти до садочка.

"Я домовилась із сином, що дозволяю йому не ходити в садочок два дні на тиждень. В суботу і неділю. І коли серед тижня починалося "я не хочу в садок", то нагадувала, що ми ж домовлялися, до суботи трохи залишилося, і він заспокоювався", - розповіла учасниця обговорення.

Право вибору, ліниві ігри та таймер замість суперечок

Не всі лайфхаки побудовані на вигаданих правилах. Деякі мами розповіли про прийоми, які допомагають дитині відчувати, що вона сама бере участь у рішенні:

"У мене завжди працював прикол з "правом вибір" типу: каша чи пюре, футболка синя чи червона, я ставила питання даючи лише 2 варіанти, які влаштовували мене і він обирав. Типу він вирішив сам"

"Таймер наше все. Гуляємо і вже час додому, кудись збираємося - ставимо таймер. Нам дуже допомагає і малий орієнтується вже в часі"

"Коли немає сил на ігри з дітьми, граємо в ліниві ігри. Наприклад я лягаю на диван, закриваю очі, а діти по черзі кладуть мені на живіт іграшку чи предмет, а я маю відгадати, що там".

А одна з мам придумала гру, яка допомагає зрозуміти, скільки уваги та близькості зараз хоче дитина. Така "гра в пиріжечок" дозволяє зрозуміти наскільки дитина потребує уваги.

"Сідаємо на ліжко, я беру ковдру і питаю в доньки, яким пиріжком вона хоче бути. Наприклад, з яблуком. Я її загортаю в ковдру і колисаю на колінах зі словами "Коли ти приготуєшся скажи дзинь", - пояснює мама.

"Дитина сама вирішує, скільки в обіймах їй потрібно побути, а я - що мало чи достатньо приділяю їй уваги", - додала вона.