"Кто первый уснет, тот может не спать": мамы назвали смешные хитрости, которые спасают от детских истерик

Когда нужно остановить слезы

Многие мам признались, что во время плача не пытаются перекричать ребенка или долго его уговаривать. Вместо этого они переключают внимание, порой очень неожиданным способом.

"Когда моя дочь начинает плакать, я вместо того, чтобы говорить громче, начинаю что-то шептать. Ей сразу становится интересно, что же я там шепчу, она перестает плакать, прислушивается, а через несколько секунд вообще забывает, из-за чего расстроилась. У нас работает почти всегда", - говорит одна из участниц обсуждения.

Еще одна мама придумала собственную "смешную медитацию".

"Когда дочь плачет или просто расстроена, мы делаем "смешную медитацию": закрываем глаза и я говорю что-то типа: "Представь, что ты сидишь на зеленой лужайке, а вокруг бегают зайчики и белочки и пукают". Она всегда начинает смеяться", - написала она.

А в другой семье спасают запасы слез. Да-да, именно запасы.

"Когда плачет, даю срочно попить воды, потому что слезы почти кончились и говорю: "Пей, пей, потому что слезы кончаются". Она пьет и начинает смеяться", - призналась мама-комментатор.

Есть и совсем короткая хитрость для ситуации, когда ребенок упал и ждет, чтобы его подняли.

"Если ребенок упал и плачет, чтобы его подняли, нужно сказать: "Иди сюда и я тебя подниму", - советует еще одна женщина.

"Кто первый уснет, тот может не спать"

Отдельное время для родительской изобретательности - это вечер, когда ребенок не хочет ни спать, ни убирать игрушки. Здесь действуют правила, с точки зрения взрослого звучащие абсурдно, а для детей оказываются вполне убедительными.

"Играем в игру - кто первый уснет, тот может бодрствовать", - рассказала пользовательница.

А в другой семье за оставленными на ночь игрушками охотился загадочный персонаж.

"Когда дочурка не хотела убирать игрушки перед сном, ночью приходил Бардак и забирал какую-нибудь себе", - призналась одна из мам.

Еще более радикально проблему с вечерним интернетом решала женщина, придумавшая ему вполне официальный "график работы".

"Когда моя дочурка была маленькая. Я в 21:00, выключала интернет и говорила, что рабочий день закончился у заведующего им человека, очень долго это срабатывало", - пояснила она.

Еда для зайчиков и хитрость "только не ешь"

С детским "не буду" за столом родители тоже научились работать нестандартно. Одним помогает психология от обратного, другим - персонажи на упаковках.

"Мы в детстве не очень хотели есть. Поэтому мама нам давала в руки бутербродик или котлетку со словами: "На, подержи. Только не ешь". Работало на все 100%", - отметила одна из пользователей.

"Когда идем в супермаркете и просит вредную еду купить, например сладкие завтраки или хлопья, говорю: "Ты видишь там зайчик (котик, ежик) нарисованный - это еда для них", - пишет другая.

Метро проверит зубы, а площадка пойдет "на мойку"

Еще больше фантазии понадобилось мамам для повседневных дел, по которым легко начинается спор. К примеру, один мальчик не пропускает чистку зубов из-за очень серьезной проверки.

"Мой думает, что турникеты в метро стоят для того, чтобы сканировать кто почистил зубы, а кто нет. Работает, потому что любит кататься в метро", - рассказала еще одна женщина.

Чтобы спокойно пойти домой после прогулки, в другой семье у детской площадки существует собственный режим работы.

"Как идем с площадки домой, чтобы не было истерик говорю, что площадка закрывается, придет тетя будет мыть качели. Работает", - делится комментатор.

Ну и топ среди советов уверенно взял хитрый хак: когда ребенок играет сам - не надо смотреть ему в глаза.

Не менее изобретательно одна мама решила проблему с нежеланием сына идти в садик.

"Я договорилась с сыном, что разрешаю ему не ходить в садик два дня в неделю. В субботу и воскресенье. И когда среди недели начиналось "я не хочу в садик", то напоминала, что мы же договаривались, до субботы немного осталось, и он успокаивался", - рассказала участница обсуждения.

Право выбора, ленивые игры и таймер вместо споров

Не все лайфхаки построены на вымышленных правилах. Некоторые мамы рассказали о приемах, которые помогают ребенку чувствовать, что он сам участвует в решении:

"У меня всегда работал прикол с "правом выбор" типа: каша или пюре, футболка синяя или красная, я задавала вопрос давая только 2 варианта, которые устраивали меня и он выбирал. Типа он решил сам"

"Таймер наше все. Гуляем и уже пора домой, куда-то собираемся - ставим таймер. Нам очень помогает и малыш ориентируется уже во времени"

"Когда нет сил на игры с детьми, играем в ленивые игры. Например, я ложусь на диван, закрываю глаза, а дети по очереди кладут мне на живот игрушку или предмет, а я должен угадать, что там".

А одна из мам придумала игру, котоаря помогает понять, сколько внимания и близости сейчас хочет ребенок. Такая "игра в пирожечек" позволяет понять насколько ребенок нуждается в внимании.

"Садимся на кровать, я беру одеяло и спрашиваю у дочери, каким пирожком она хочет быть. Например, с яблоком. Я ее заворачиваю в одеяло и качаю на коленях со словами "Когда ты приготовишься скажи колокол", - объясняет мама.

"Ребенок сам решает, сколько в объятиях ему нужно побыть, а я - что мало или достаточно уделяю ему внимания", - добавила она.