Г’ю Лорі - доктор Грегорі Хаус

Для багатьох глядачів Г’ю Лорі назавжди залишиться лікарем із тростиною, який міг розгадати загадкову хворобу, але не міг нормально поговорити з людиною без саркастичного зауваження. За роль сурового лікаря Г’ю Лорі отримав аж два Золотих Глобуси.

Г’ю Лорі у серіалі "Доктор Хаус" (скриншот)

Проте до ролі Грегорі Хауса британський актор уже мав зовсім іншу репутацію. У Великій Британії його знали передусім як коміка, учасника популярного дуету зі Стівеном Фраєм і зірку серіалу "Пригоди Дживса і Вустера".

Стівен Фрай та Г’ю Лорі у серіалі "Пригоди Дживса і Вустера" (скриншот)

Однією з найпомітніших поза "Доктором Хаусом" стала роль сенатора Тома Джеймса в політичній комедії "Віцепрезидент". А в шпигунському трилері "Нічний адміністратор" Лорі перевтілився в Річарда Ропера - впливового торговця зброєю, який зовсім не схожий на свого телевізійного лікаря. За цю роботу він отримав ще один "Золотий глобус". Також актор зіграв у сатиричному серіалі "Авеню 5" та військовій драмі "Пастка-22".

Г’ю Лорі у серіалі "Віцепрезидент" (скриншот)

Є в Лорі й кар'єра, про яку частина глядачів може навіть не здогадуватися. Він професійно грає блюз, випустив два студійні альбоми - Let Them Talk і Didn't It Rain, а також написав детективний роман The Gun Seller.

Тепер актор готується до ще одного помітного телевізійного повернення. У кримінальній драмі The Wanted Man він зіграє Фелікса Кармайкла - керівника британського злочинного синдикату, якого зраджують і відправляють до в'язниці. Замість того щоб змиритися з втратою імперії, його герой планує втечу. Прем'єра серіалу на Apple TV призначена на 6 січня 2027 року.

Г’ю Лорі у серіалі "The Wanted Man" (скриншот)

У реальному житті Лорі набагато менш скандальний, ніж його найвідоміший персонаж. Він одружений із Джо Грін із 1989 року, подружжя має трьох дітей і переважно уникає зайвої уваги преси.

Ліза Едельштейн - доктор Ліза Кадді

Ліза Кадді була не просто начальницею Хауса. Вона роками намагалася втримати його в лікарні, захищала від наслідків власних витівок і водночас не дозволяла перетворити Принстон-Плейнсборо на територію без правил. Напруга між її героїнею та Хаусом стала однією з головних причин, чому глядачі так стежили за серіалом.

Ліза Едельштейн у серіалі "Доктор Хаус" (скриншот)

Але в реальності історія Едельштейн у проєкті завершилася раніше за фінал. Після сьомого сезону акторка не повернулася до основного складу. Причиною стали контрактні переговори, під час яких сторони не домовилися про подальшу співпрацю. За сюжетом Кадді залишила лікарню після розриву з Хаусом.

Г’ю Лорі та Ліза Едельштейн у серіалі "Доктор Хаус" (скриншот)

Для акторки це означало необхідність починати новий етап кар'єри без ролі, з якою її асоціювала величезна аудиторія. І їй це вдалося. У 2014 році Едельштейн отримала головну роль у серіалі "Інструкція з розлучення для жінок". Її персонажка - письменниця, яка після розриву шлюбу намагається перебудувати власне життя. Цікаво, що акторка не обмежилася виконанням ролі: вона також писала сценарії, продюсувала окремі епізоди та дебютувала як режисерка.

Ліза Едельштейн у серіалі "Інструкція з розлучення для жінок" (скриншот)

Пізніше вона з'явилася в комедії "Метод Комінскі" разом із Майклом Дугласом і Аланом Аркіним, а також у серіалі "9-1-1: Самотня зірка". Серед її новіших робіт - озвучування персонажа Наомі Шварц в анімаційному серіалі Long Story Short.

Ліза Едельштейн у серіалі "9-1-1: Самотня зірка" (скриншот)

Едельштейн також давно цікавиться захистом тварин і допомагає організаціям, які займаються порятунком собак. В особистому житті в акторки теж усе склалося: у 2014 році вона вийшла заміж за художника Роберта Рассела. Вона мешкає в Лос-Анджелесі разом із чоловіком, його синами та врятованими собаками.

Роберт Шон Леонард - доктор Джеймс Вілсон

Джеймс Вілсон був чи не єдиною людиною, яка могла роками дружити з Хаусом і при цьому не втратити здоровий глузд. Онколог, найкращий друг головного героя та постійна мішень його жартів - Роберт Шон Леонард створив персонажа, без якого складно уявити цей серіал.

Роберт Шон Леонард у серіалі "Доктор Хаус" (скриншот)

Однак у Леонарда була відома акторська кар'єра ще до появи в медичній драмі. У 1989 році він зіграв Ніла Перрі у фільмі "Товариство мертвих поетів" разом із Робіном Вільямсом. Ця роль стала однією з найвпізнаваніших у його фільмографії.

Роберт Шон Леонард у фільмі "Товариство мертвих поетів" (скриншот)

Після завершення "Доктора Хауса" актор з'явився в науково-фантастичній драмі Falling Skies, серіалі "Закон і порядок: Спеціальний корпус", а згодом приєднався до акторського складу історичної драми HBO "Позолочене століття".

Роберт Шон Леонард та Синтія Ніксон у серіалі "Позолочене століття" (скриншот)

Проте є одна деталь, яка особливо вирізняє його серед колишніх колег. Леонард ніколи не відмовлявся від театру, навіть коли мав успішну телевізійну кар'єру. Він продовжує виходити на сцену, грати в класичних і сучасних постановках. У 2025 році актор виступав у лондонській виставі Interview, де зіграв політичного журналіста П'єра Петерса.

Він одружений із Габріеллою Салік, колишньою професійною наїзницею. Подружжя виховує двох доньок.

Омар Епс - доктор Ерік Форман

Форман був одним із небагатьох лікарів, які не боялися сперечатися з Хаусом. Його принциповість, амбіції та професійна впертість не раз ставали причиною конфліктів у команді. Водночас саме він поступово перетворився на одного з найбільш досвідчених учасників діагностичного відділення.

Омар Епс у серіалі "Доктор Хаус" (скриншот)

Акторська історія Омара почалася задовго до ролі Формана. Ще в молодості він знімався у фільмах "Сік" і "Вища освіта", а пізніше зіграв баскетболіста у спортивній драмі "Кохання і баскетбол". Також глядачі могли бачити його у фільмі "Дракула 2000".

Омар Епс у фільмі "Кохання і баскетбол" (скриншот)

Після "Доктора Хауса" Епс не зник із телебачення. Він зіграв у містичній драмі "Воскресіння", кримінальному серіалі "Стрілець", сімейній історії "Це ми" та проєкті "Влада в нічному місті. Книга третя: Юність Кенена". В останньому він виконував роль детектива Малкольма Говарда.

Омар Епс у серіалі "Стрілець" (скриншот)

Ця робота стала одним із його найтриваліших телевізійних проєктів після медичної драми. Серіал завершився у 2026 році після п'ятого сезону. Також Епс з'явився у фільмі Moses the Black.

Омар Епс у серіалі "Влада в нічному місті. Книга третя: Юність Кенена" (скриншот)

Актор не обмежується знімальним майданчиком: він працює продюсером і бере участь у розвитку власних проєктів. У 2006 році Еппс одружився зі співачкою Кішою Спайві, учасницею гурту Total. У них двоє спільних дітей.

Дженніфер Моррісон - доктор Еллісон Кемерон

Еллісон Кемерон була найемоційнішою учасницею команди Хауса. Вона співчувала пацієнтам, намагалася бачити в них передусім людей і часто не погоджувалася з цинічними методами керівника. Її героїня залишила діагностичну команду після шостого сезону, але згодом повернулася у фіналі серіалу.

Дженніфер Моррісон у серіалі "Доктор Хаус" (скриншот)

Для Дженніфер Моррісон ця роль стала важливим кроком до значно більшої популярності. Вже після "Доктора Хауса" акторка отримала роль, яка принесла їй нову хвилю впізнаваності. У фентезійному серіалі "Якось у казці" вона зіграла Емму Свон - доньку Білосніжки та Прекрасного принца, яка потрапляє до міста, де живуть казкові персонажі без спогадів про своє минуле.

Дженніфер Моррісон у серіалі "Якось у казці" (скриншот)

Також Моррісон з'являлася в серіалі "Як я зустрів вашу маму", де зіграла Зої, та сімейній драмі "Це ми". Але останніми роками її кар'єра отримала ще один цікавий напрям - режисуру.

Дженніфер Моррісон у серіалі "Це ми" (скриншот)

Вона працювала над епізодами "Ейфорії", "Жовтих жилетів", "Доктора Смерть" та інших серіалів. У 2026 році Моррісон розповідала про роботу над новими режисерськими проєктами, зокрема над серіалом The Five Star Weekend. Також вона повернулася до акторства в третьому сезоні трилера "Нічний агент", де зіграла першу леді США.

Джессі Спенсер - доктор Роберт Чейз

Австралійський актор Джессі Спенсер зіграв хірурга Роберта Чейза - одного з наймолодших учасників команди на початку серіалу. Спочатку його персонаж часто намагався догодити Хаусу, але з часом став самостійним лікарем, який міг не лише сперечатися з керівником, а й посісти його місце.

Джессі Спенсер у серіалі "Доктор Хаус" (скриншот)

До американської аудиторії Спенсер прийшов уже з досвідом австралійського телебачення. Він був одним із героїв серіалу "Сусіди", у якому свого часу починали кар'єру й інші відомі актори, зокрема Кайлі Міноуг.

Після завершення "Доктора Хауса" Спенсер не став надовго відкладати повернення на телебачення. У 2012 році він приєднався до серіалу "Пожежники Чикаго" (Chicago Fire), де зіграв капітана Метта Кейсі. Це була зовсім інша професія на екрані, але знову персонаж, якому доводилося відповідати за цілу команду та ухвалювати складні рішення.

Джессі Спенсер у серіалі "Пожежники Чикаго" (скриншот)

Спенсер провів у проєкті дев'ять сезонів як один із головних акторів, а в десятому вирішив відійти від регулярних зйомок. Водночас він не попрощався з персонажем остаточно. Джессі повертався для окремих епізодів, а в 2024 році глядачі побачили весілля його героя Метта Кейсі із Сільві Бретт.

У 2024 році актор також з'явився в австралійській драмі Last Days of the Space Age. Це одна з його помітних робіт після тривалого періоду в американському телесеріалі.

Джессі Спенсер у серіалі "Last Days of the Space Age" (скриншот)

Олівія Вайлд - доктор Ремі Гедлі, або Тринадцята

Олівія Вайлд приєдналася до "Доктора Хауса" в четвертому сезоні. Її героїню Ремі Гедлі всі називали Тринадцятою - за номером, під яким вона брала участь у відборі до нової команди. Персонаж швидко став одним із найцікавіших у серіалі: за зовнішньою стриманістю лікарки приховувалася особиста історія, пов'язана зі спадковою хворобою Гантінгтона.

Олівія Вайлд у серіалі "Доктор Хаус" (скриншот)

На момент появи в медичній драмі Вайлд уже була відома завдяки серіалу "Самотні серця". Але саме паралельна робота в кіно допомогла їй вийти на новий рівень популярності. Вона знялася у фантастичних стрічках "Трон: Спадок" і "Час", а згодом зіграла в спортивній драмі "Гонка", фільмі "Річард Джуелл" та комедії "Палм-Спрінгс".

Олівія Вайлд у фільмі "Трон: Спадок" (скриншот)

Однак у певний момент акторці стало цікаво не лише працювати перед камерою. У 2019 році вона дебютувала як режисерка повнометражного кіно з комедією "Освіта" (Booksmart). Фільм отримав схвальні відгуки та став помітною роботою в жанрі підліткової комедії. Наступним режисерським проєктом став психологічний трилер "Не хвилюйся, серденько".

Олівія Вайлд у фільмі "Час" (скриншот)

У 2026 році Вайлд знову опинилася в центрі уваги завдяки комедії The Invite. Вона не лише зняла фільм, а й зіграла одну з головних ролей разом із Сетом Рогеном, Пенелопою Крус та Едвардом Нортоном. Цікаво, що спочатку акторка взагалі не планувала з'являтися перед камерою: колеги переконали її самостійно виконати центральну роль.

Олівія Вайлд у фільмі "The Invite" (скриншот)

У стрічці йдеться про подружжя, яке запрошує сусідів на вечерю, після чого звичайний вечір перетворюється на низку незручних розмов і несподіваних зізнань. Вайлд також працює над новими режисерськими проєктами, зокрема комедією Naughty, запланованою на 2027 рік.

Кел Пенн - доктор Лоуренс Катнер

Історія Кела Пенна, мабуть, одна з найнесподіваніших серед акторів "Доктора Хауса". Його персонаж Лоуренс Катнер приєднався до команди в четвертому сезоні. Він був спортивним лікарем, вирізнявся нестандартним мисленням і часто пропонував рішення, яких інші не помічали.

Кел Пенн у серіалі "Доктор Хаус" (скриншот)

Але в 2009 році Пенн залишив серіал заради роботи в адміністрації президента США Барака Обами. Він обійняв посаду в Управлінні громадських зв'язків Білого дому та працював над комунікацією з молоддю, представниками азійсько-американської спільноти й діячами мистецтва.Він працював у президентській адміністрації з 2009 до 2011 року, а також долучився до кампанії Обами на переобрання у 2012 році.

Ще до цього актор прославився завдяки комедіям про Гарольда і Кумара. Після повернення до Голлівуду він знову знімався в кіно та серіалах. Серед його робіт - "Як я зустрів вашу маму", "Призначений вижити", кримінальна драма Clarice та серіал "Індустрія". Також він зіграв у фільмі жахів "Усміхайся".

Кел Пенн у фільмі "Гарольд і Кумар: Втеча з Гуантанамо"

У 2021 році Пенн випустив автобіографічну книжку You Can't Be Serious. У ній він розповів про дитинство, акторську кар'єру, роботу в Білому домі та особисте життя. Зокрема, актор відкрито розповів про стосунки зі своїм партнером Джошем і заручини.

Кел Пенн у фільмі "Усміхайся" (скриншот)

Пітер Джейкобсон - доктор Крістофер Тауб

Крістофер Тауб приєднався до команди Хауса в четвертому сезоні. Його персонаж був пластичним хірургом, який мав власні професійні амбіції, складне особисте життя та не завжди міг втриматися від суперечок із колегами.

Пітер Джейкобсон у серіалі "Доктор Хаус" (скриншот)

Пітер Джейкобсон не був новачком на телебаченні, коли отримав цю роль. До "Доктора Хауса" він з'являвся в "Швидкій допомозі", "Законі і порядку", "Вілл і Грейс" та інших популярних серіалах. Після завершення медичної драми його обличчя продовжило регулярно з'являтися на екранах.

Пітер Джейкобсон у серіалі "Рей Донован" (скриншот)

Актор грав у шпигунському серіалі "Американці", драмі "Рей Донован", фантастичному проєкті "Колонія" та всесвіті "Ходячих мерців". У 2023 році він з'явився в серіалі "Асока" у всесвіті "Зоряних війн", а в 2024-му - у фільмі жахів "Усміхайся 2".

Пітер Джейкобсон у фільмі "Усміхайся 2" (скриншот)

Джейкобсон не обмежується телебаченням і кіно. Він регулярно повертається до театральної сцени. На початку 2026 року актор зіграв у постановці "Смерть комівояжера" за відомою п'єсою Артура Міллера в Hartford Stage.