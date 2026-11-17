Хью Лори - доктор Грегори Хаус

Для многих зрителей Хью Лори навсегда останется врачом с тростью, который мог разгадать загадочную болезнь, но не мог нормально поговорить с человеком без саркастического замечания. За роль сурового врача Хью Лори получил аж два Золотых Глобуса.

Хью Лори в сериале "Доктор Хаус" (скриншот)

Однако к роли Грегори Хауса у британского актера уже была совсем другая репутация. В Великобритании его знали прежде всего как комика, участника популярного дуэта со Стивеном Фраем и звезду сериала "Приключения Дживса и Вустера".

Стивен Фрай и Хью Лори в сериале "Приключения Дживса и Вустера" (скриншот)

Одной из самых заметных вне "Доктора Хауса" стала роль сенатора Тома Джеймса в политической комедии "Вицепрезидент". А в шпионском триллере "Ночной администратор" Лори превратился в Ричарда Ропера - влиятельного торговца оружием, совсем не похожим на своего телевизионного врача. За эту работу он получил еще один "Золотой глобус". Также актер сыграл в сатирическом сериале "Авеню 5" и военной драме "Ловушка-22".

Хью Лори в сериале "Вицепрезидент" (скриншот)

Есть у Лори и карьера, о которой часть зрителей может даже не догадываться. Он профессионально играет блюз, выпустил два студийных альбома - Let Them Talk и Didn't It Rain, а также написал детективный роман The Gun Seller.

Теперь актер готовится к еще одному заметному телевизионному возвращению. В криминальной драме The Wanted Man он сыграет Феликса Кармайкла - руководителя британского преступного синдиката, которого предают и отправляют в тюрьму. Вместо того, чтобы смириться с потерей империи, его герой планирует бегство. Премьера сериала Apple TV назначена на 6 января 2027 года.

Хью Лори в сериале "The Wanted Man" (скриншот)

В реальной жизни Лори гораздо менее скандален, чем его самый известный персонаж. Он женат на Джо Грин с 1989 года, у супругов троих детей и преимущественно избегает лишнего внимания прессы.

Лиза Эдельштейн - доктор Лиза Кадди

Лиза Кадди была не просто начальницей Хауса. Она годами пыталась удержать его в больнице, защищала от последствий собственных проделок и одновременно не позволяла превратить Принстон-Плейнсборо в территорию без правил. Напряжение между ее героиней и Хаусом стало одной из главных причин, почему зрители так следили за сериалом.

Лиза Эдельштейн в сериале "Доктор Хаус" (скриншот)

Но в реальности история Эдельштейна в проекте завершилась раньше финала. После седьмого сезона актриса не вернулась в основной состав. Причиной стали контрактные переговоры, в ходе которых стороны не договорились о дальнейшем сотрудничестве. По сюжету Кадди покинула больницу после разрыва с Хаусом.

Хью Лори и Лиза Эдельштейн в сериале "Доктор Хаус" (скриншот)

Для актрисы это означало необходимость начинать новый этап карьеры без роли, с которой ее ассоциировала огромная аудитория. И ей это удалось. В 2014 году Эдельштейн получила главную роль в сериале "Инструкция по разводу для женщин". Ее персонаж - писательница, которая после разрыва брака пытается перестроить собственную жизнь. Интересно, что актриса не ограничилась исполнением роли: она также писала сценарии, продюсировала отдельные эпизоды и дебютировала как режиссер.

Лиза Эдельштейн в сериале "Инструкция по разводу для женщин" (скриншот)

Позже она появилась в комедии "Метод Комински" вместе с Майклом Дугласом и Аланом Аркиным, а также в сериале "9-1-1: Одинокая звезда". Среди ее новейших работ - озвучивание персонажа Наоми Шварц в анимационном сериале Long Story Short.

Лиза Эдельштейн в сериале "9-1-1: Одинокая звезда" (скриншот)

Эдельштейн также давно интересуется защитой животных и помогает организациям, занимающимся спасением собак. В личной жизни актрисы тоже все сложилось: в 2014 году она вышла замуж за художника Роберта Рассела. Она проживает в Лос-Анджелесе вместе с мужем, его сыновьями и спасенными собаками.

Роберт Шон Леонард - доктор Джеймс Уилсон

Джеймс Уилсон был едва ли не единственным человеком, который мог годами дружить с Хаусом и при этом не потерять здравый смысл. Онколог, лучший друг главного героя и постоянная мишень его шуток - Роберт Шон Леонард создал персонажа, без которого сложно представить этот сериал.

Роберт Шон Леонард в сериале "Доктор Хаус" (скриншот)

Однако у Леонарда была известна актерская карьера еще до появления в медицинской драме. В 1989 году он сыграл Нила Перри в фильме "Общество мертвых поэтов" вместе с Робином Уильямсом. Эта роль стала одной из самых узнаваемых в его фильмографии.

Роберт Шон Леонард в фильме "Общество мертвых поэтов" (скриншот)

После завершения "Доктора Хауса" актер появился в научно-фантастической драме Falling Skies, сериале "Закон и порядок: Специальный корпус", а затем присоединился к актерскому составу исторической драмы HBO "Позолоченный век".

Роберт Шон Леонард и Синтия Никсон в сериале "Позолоченный век" (скриншот)

Однако есть одна деталь, которая особенно отличает его от бывших коллег. Леонард никогда не отказывался от театра, даже когда имел успешную телевизионную карьеру. Он продолжает выходить на сцену, играться в классических и современных постановках. В 2025 году актер выступал в лондонском спектакле Interview, где сыграл политического журналиста Пьера Петерса.

Он женат на Габриэлле Салик, бывшей профессиональной наезднице. Супруги воспитывают двух дочерей.

Омар Эппс - доктор Эрик Форман

Форман был одним из немногих врачей, не боявшихся спорить с Хаусом. Его принципиальность, амбиции и профессиональное упрямство не раз становились причиной конфликтов в команде. В то же время он постепенно превратился в одного из наиболее опытных участников диагностического отделения.

Омар Эппс в сериале "Доктор Хаус" (скриншот)

Актерская история Омара началась задолго до роли Формана. Еще в молодости он снимался в фильмах "Сок" и "Высшее образование", а позже сыграл баскетболиста в спортивной драме "Любовь и баскетбол". Также зрители могли видеть его в фильме "Дракула 2000".

Омар Эппс в фильме "Любовь и баскетбол" (скриншот)

После "Доктора Хауса" Эппс не скрылся с телевидения. Он сыграл в мистической драме "Воскресение", криминальном сериале "Стрелец", семейной истории "Это мы" и проекте "Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кенена". В последнем он исполнял роль сыщика Малкольма Говарда.

Омар Эппс в сериале "Стрелец" (скриншот)

Эта работа стала одним из его самых продолжительных телевизионных проектов после медицинской драмы. Сериал завершился в 2026 году после пятого сезона. Также Эппс появился в фильме Moses the Black.

Омар Эппс в сериале "Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кенена" (скриншот)

Актер не ограничивается съемочной площадкой: работает продюсером и участвует в развитии собственных проектов. В 2006 году Эппс женился на певице Кише Спайви, участнице группы Total. У них двое общих детей.

Дженнифер Моррисон - доктор Эллисон Кэмерон

Эллисон Кэмерон была самой эмоциональной участницей команды Хауса. Она сочувствовала пациентам, пыталась видеть в них прежде всего людей и часто не соглашалась с циничными методами руководителя. Ее героиня покинула диагностическую команду после шестого сезона, но затем вернулась в финале сериала.

Дженнифер Моррисон в сериале "Доктор Хаус" (скриншот)

Для Дженнифер Моррисон эта роль стала важным шагом к гораздо большей популярности. Уже после "Доктора Хауса" актриса получила роль, принесшую ей новую волну узнаваемости. В фэнтезийном сериале "Однажды в сказке" она сыграла Эмму Свон - дочь Белоснежки и Прекрасного принца, которая попадает в город, где живут сказочные персонажи без воспоминаний о своем прошлом.

Дженнифер Моррисон в сериале "Однажды в сказке" (скриншот)

Также Моррисон появлялась в сериале "Как я встретил вашу маму", где сыграла Зои, и семейной драме "Это мы". Но в последние годы ее карьера получила еще одно интересное направление - режиссуру.

Дженнифер Моррисон в сериале "Это мы" (скриншот)

Она работала над эпизодами "Эйфории", "Желтых жилетов", "Доктора Смерть" и других сериалов. В 2026 году Моррисон рассказывала о работе над новыми режиссерскими проектами, в частности, над сериалом The Five Star Weekend. Также она вернулась в актерство в третьем сезоне триллера "Ночной агент", где сыграла первую леди США.

Джесси Спенсер - доктор Роберт Чейз

Австралийский актер Джесси Спенсер сыграл хирурга Роберта Чейза - одного из самых молодых участников команды в начале сериала. Сначала его персонаж часто пытался угодить Хаусу, но со временем стал самостоятельным врачом, который мог не только спорить с руководителем, но и занять его место.

Джесси Спенсер в сериале "Доктор Хаус" (скриншот)

В американскую аудиторию Спенсер пришел уже с опытом австралийского телевидения. Он был одним из героев сериала "Соседи", в котором в свое время начинали карьеру и другие известные актеры, в частности, Кайли Миноуг.

После завершения "Доктора Хауса" Спенсер не стал надолго откладывать возвращение на телевидение. В 2012 году он присоединился к сериалу "Пожарные Чикаго" (Chicago Fire), где сыграл капитана Мэтта Кейси. Это была совсем другая профессия на экране, но снова персонаж, которому приходилось отвечать за целую команду и принимать сложные решения.

Джесси Спенсер в сериале "Пожарные Чикаго" (скриншот)

Спенсер провел в проекте девять сезонов в качестве одного из главных актеров, а в десятом решил отойти от регулярных съемок. В то же время, он не простился с персонажем окончательно. Джесси возвращался для отдельных эпизодов, а в 2024 году зрители увидели свадьбу его героя Мэтта Кейси из Сильви Бретта.

В 2024 году актер также появился в австралийской драме Last Days of the Space Age. Это одна из его заметных работ после продолжительного периода в американском телесериале.

Джесси Спенсер в сериале "Last Days of the Space Age" (скриншот)

Оливия Уайлд - доктор Реми Гедли, или Тринадцатая

Оливия Уайлд присоединилась к "Доктору Хаусу" в четвертом сезоне. Ее героиню Реми Гедли все называли Тринадцатой - по номеру, под которым она участвовала в отборе к новой команде. Персонаж быстро стал одним из самых интересных в сериале: за внешним воздержанием врача скрывалась личная история, связанная с наследственной болезнью Гантингтона.

Оливия Уайлд в сериале "Доктор Хаус" (скриншот)

На момент появления в медицинской драме Уайлд уже была известна благодаря сериалу "Одинокие сердца". Но именно параллельная работа в кино помогла ей выйти на новый уровень популярности. Она снялась в фантастических лентах "Трон: Наследие" и "Время", а затем сыграла в спортивной драме "Гонка", фильме "Ричард Джуэлл" и комедии "Палм-Спрингс".

Оливия Уайлд в фильме "Трон: Наследие" (скриншот)

Однако в какой-то момент актрисе стало интересно не только работать перед камерой. В 2019 году она дебютировала как режиссер полнометражного кино с комедией "Образование" (Booksmart). Фильм получил положительные отзывы и стал заметной работой в жанре подростковой комедии. Следующим режиссерским проектом стал психологический триллер "Не волнуйся, сердечко".

Оливия Уайлд в фильме "Время" (скриншот)

В 2026 году Уайлд снова оказалась в центре внимания благодаря комедии The Invite. Она не только сняла фильм, но и сыграла одну из главных ролей вместе с Сетом Рогеном, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном. Интересно, что сначала актриса вообще не планировала предстать перед камерой: коллеги убедили ее самостоятельно выполнить центральную роль.

Оливия Уайлд в фильме "The Invite" (скриншот)

В ленте говорится о супругах, которые приглашают соседей на ужин, после чего обычный вечер превращается в ряд неудобных разговоров и неожиданных признаний. Уайлд также работает над новыми режиссерскими проектами, в частности комедией Naughty, запланированной на 2027 год.

Кэл Пенн - доктор Лоуренс Катнер

История Кэла Пенна, пожалуй, одна из самых неожиданных актеров "Доктора Хауса". Его персонаж Лоуренс Катнер присоединился к команде в четвёртом сезоне. Он был спортивным врачом, отличался нестандартным мышлением и часто предлагал решения, которых другие не замечали.

Кэл Пенн в сериале "Доктор Хаус" (скриншот)

Но в 2009 году Пенн покинул сериал ради работы в администрации президента США Барака Обамы. Он занял должность в Управлении общественных связей Белого дома и работал над коммуникацией с молодежью, представителями азиатско-американского сообщества и деятелями искусства. Он работал в президентской администрации с 2009 по 2011 год, а также присоединился к кампании Обамы на переизбрание.

Еще до этого актер прославился благодаря комедиям о Гарольде и Кумаре. По возвращении в Голливуд он снова снимался в кино и сериалах. Среди его работ - "Как я встретил вашу маму", "Назначен выжить", криминальная драма Clarice и сериал "Индустрия". Также он сыграл в фильме ужасов "Улыбайся".

Кэл Пенн в фильме "Гарольд и Кумар: Бегство из Гуантанамо"

В 2021 году Пенн выпустил автобиографическую книгу You Can't Be Serious. В ней он рассказал о детстве, актерской карьере, работе в Белом доме и личной жизни. В частности, актер открыто рассказал об отношениях со своим партнером Джошем и обручении.

Кэл Пенн в фильме "Улыбайся" (скриншот)

Питер Джейкобсон - доктор Кристофер Тауб

Кристофер Тауб присоединился к команде Хауса в четвёртом сезоне. Его персонаж был пластическим хирургом, который имел свои профессиональные амбиции, сложную личную жизнь и не всегда мог удержаться от споров с коллегами.

Питер Джейкобсон в сериале "Доктор Хаус" (скриншот)

Питер Джейкобсон не был новичком по телевидению, когда получил эту роль. До "Доктора Хауса" он появлялся в "Скорой помощи", "Законе и порядке", "Уилл и Грейс" и других популярных сериалах. После завершения медицинской драмы лицо продолжило регулярно появляться на экранах.

Питер Джейкобсон в сериале "Рэй Донован" (скриншот)

Актер играл в шпионском сериале "Американцы", драме "Рэй Донован", фантастическом проекте "Колония" и вселенной "Ходячих мертвецов". В 2023 году он появился в сериале "Асока" во вселенной "Звездных войн", а в 2024-м - в фильме ужасов "Улыбайся 2".

Питер Джейкобсон в фильме "Улыбайся 2" (скриншот)

Джейкобсон не ограничивается телевидением и кино. Он регулярно возвращается к театральной сцене. В начале 2026 года актер сыграл в постановке "Смерть коммивояжера" по известной пьесе Артура Миллера в Hartford Stage.