Як змінювався Міккі Рурк і де він зараз: від кумира мільйонів до боргів і виселення

Міккі Рурк у молодості - як він підкорив Голлівуд

Майбутня зірка почала отримувати помітні ролі на початку 1980-х. Рурк з'явився у "Жарі тіла", а потім зіграв у "Бійцівській рибці", "Папільйоні Грінвіч-Віллідж", "Році Дракона" та інших фільмах.

Як Мікі Рурк виглядав у молодості (скриншот)

Однак найбільше глядачі запам'ятали його після виходу "9 ½ тижнів" 1986 року. Саме тоді Рурк остаточно закріпився в образі харизматичного голлівудського красунчика.

Наступні роботи показали, що актор не збирається обмежуватися ролями привабливих героїв. Він зіграв у "Серці янгола" та "Барфлаї", де виконав значно похмуріші й складніші образи.

Мікі Рурк на піку своєї популярності (колаж: Styler)

На той момент здавалося, що попереду в Рурка довга кар'єра першої величини.

Але актор вирішив піти зовсім іншим шляхом.

Чому зірка 90-х залишив кіно

На початку 1990-х кар'єра Рурка вже не розвивалася так успішно, як раніше. Саме в цей період він вирішив повернутися до давнього захоплення - боксу.

1991 року актор почав професійно виходити на ринг. За кілька років він провів вісім боїв: шість закінчилися перемогами Рурка, ще два - нічиїми. Жодної професійної поразки він не мав.

Мікі Рурк на боксерському рингу (скриншот)

Але спорт серйозно позначився на ньому.

Під час поєдинків Рурк отримував різні травми - постраждали ніс, ребра, палець ноги, язик і вилична кістка. Актор також говорив про проблеми з короткочасною пам'яттю.

Зрештою після завершення боксерської кар'єри йому знадобилося відновлення обличчя за допомогою реконструктивних операцій.

Разючі зміни у зовнішності

Молодого Рурка та його нинішній вигляд складно не порівнювати - різниця справді дуже помітна.

Мікі Рурк у молоді роки і сьогодні (колаж: Style)

Однак, зміни не можна пояснювати виключно пластичною хірургією. Важливу роль зіграли травми, яких актор зазнав на боксерському рингу, та подальше відновлення.

Сам Рурк розповідав про операції після боксерських ушкоджень. Зокрема, для реконструкції пошкоджених ділянок використовували хрящ із його вуха.

Пізніше актор також визнавав, що звертався до пластичних хірургів і був незадоволений результатами деяких процедур.

Так поступово сформувався той зовнішній образ Рурка, який сьогодні так сильно відрізняється від його вигляду у 1980-х.

Роль, яка повернула Рурка на вершину

Після боксу Рурк повернувся до акторства, але швидко відновити колишню популярність не вдалося.

Ситуація змінилася після його роботи у "Місті гріхів" 2005 року. А через кілька років актор отримав головну роль у фільмі Даррена Аронофскі "Рестлер".

Рурк зіграв Ренді Робінсона- колишню зірку рестлінгу, яка після завершення спортивної кар'єри намагається зрозуміти, що робити далі.

Ця роль стала для нього справжнім другим шансом у Голлівуді. За роботу у фільмі Рурк отримав "Золотий глобус" та BAFTA, а також номінацію на "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Після успіху "Рестлера" актор знову почав отримувати великі ролі. Серед них - участь у "Залізній людині 2" та "Нестримних".

Мікі Рурк у "Залізній людині" (скриншот)

Здавалося, Рурк знову повернув собі місце серед відомих голлівудських акторів.

Однак вже 2025 року він знову опинився у центрі гучного скандалу.

Черговий неприємний епізод у житті актора стався вже не на знімальному майданчику. Це сталося, коли Рурк взяв участь у британському реаліті "Celebrity Big Brother". Однак його перебування у шоу виявилося коротким.

Під час програми актор потрапив у конфлікт із Джоджо Сівою після висловлювань щодо її сексуальної орієнтації. Тоді Мікі оголосили офіційне попередження, а після чергового конфлікту з іншим учасником шоу продюсери вирішили вивести його з проєкту.

Після цього Рурк вибачався за свою поведінку. Але незабаром у його житті виникла ще серйозніша проблема.

Фінансовий удар

Наприкінці 2025 року ім'я Рурка з'явилося у судовій справі щодо його житла в Лос-Анджелесі.

Орендодавець заявив, що актор накопичив 59 100 доларів боргу за оренду. Рурку висунули вимогу погасити заборгованість або залишити будинок.

Історія швидко стала публічною, а разом із нею з'явилося питання: що сталося з фінансовим становищем актора, який свого часу був однією з найбільш відомих зірок Голлівуду?

Сам Рурк мав інше пояснення ситуації. Він пояснював, що проблеми виникли через стан самого будинку, мовляв, у помешканні були проблеми, які, на його думку, власник не усував належним чином. Рурк говорив, зокрема, про гризунів та несправності, через які він залишився незадоволений умовами проживання.

Саме тому актор вирішив не продовжувати виплачувати орендну плату. При цьому, домовитися з власником не вдалося, і конфлікт перейшов до суду.

Допомога фанатів і великий збір

На початку січня 2026 року для Рурка створили кампанію на "GoFundMe".

Організатори хотіли зібрати 100 тисяч доларів, аби допомогти актору розібратися з боргом за житло та уникнути виселення. Спочатку представниця Рурка повідомляла, що збір створили за його згодою. Проте сам актор невдовзі заявив, що не хоче користуватися цими коштами.

Рурк дистанціювався від кампанії та сказав, що не просив людей оплачувати його борги. Після його заяви збір зупинили.

Як висновок, історія із "GoFundMe" стала ще одним публічним епізодом навколо його фінансових проблем.

Актор мав серйозні фінансові проблеми (фото: instagram.com/mickey_rourke)

Чим закінчилася історія з виселенням

У березні 2026 року судова історія завершилася на користь власника житла. 60-річний Рурк втратив право залишатися в орендованому будинку, а його договір оренди припинили. На той момент актор уже залишив помешкання і розпочав пошук нового місця для проживання.

Де зараз Міккі Рурк

Сьогодні 73-річний Рурк продовжує залишатися актором, хоча його кар'єра вже дуже далека від того періоду, коли він був одним із головних секс-символів Голлівуду.

73-річний Мікі Рурк сьогодні (фото: instagram.com/mickey_rourke)

Його історія виявилася значно складнішою за типовий шлях кінозірки: спочатку - стрімкий злет, потім проблеми з кар'єрою, бокс і травми, після цього - роки на другому плані та несподіване повернення з "Рестлером".

А тепер до цього списку додалися фінансові труднощі, борг за оренду, скандал навколо благодійного збору та виселення.