Как менялся Микки Рурк и где он сейчас: от кумира миллионов до долгов и выселения

Микки Рурк в молодости - как он покорил Голливуд

Будущая звезда стала получать заметные роли в начале 1980-х. Рурк появился в "Жаре тела", а затем сыграл в "Бойцовской рыбке", "Папильоне Гринвич-Виллидж", "Годе Дракона" и других фильмах.

Как Мики Рурк выглядел в молодости (скриншот)

Однако больше всего зрители запомнили его после выхода "9½ недель" 1986 года. В это время Рурк окончательно закрепился в образе харизматичного голливудского красавчика.

Последующие работы показали, что актер не намерен ограничиваться ролями привлекательных героев. Он сыграл в "Сердце ангела" и "Барфлае", где выполнил гораздо более мрачные и сложные образы.

Мики Рурк на пике своей популярности (коллаж: Styler)

На тот момент казалось, что впереди Рурка длинная карьера первой величины.

Но актер решил пойти совсем по другому пути.

Почему звезда 90-х покинул кино

В начале 1990-х карьера Рурка уже не развивалась так успешно, как раньше. Именно в этот период он решил вернуться к давнему увлечению - боксу.

В 1991 году актер начал профессионально выходить на ринг. Через несколько лет он провел восемь боев: шесть закончились победами Рурка, еще два - ничьими. Никакого профессионального поражения у него не было.

Мики Рурк на боксерском ринге (скриншот)

Но спорт серьезно отразился на нем.

Во время поединков Рурк получал различные травмы - пострадали нос, ребра, палец ноги, язык и скуловая кость. Актер также говорил о проблемах с кратковременной памятью.

В конце концов, после завершения боксерской карьеры ему понадобилось восстановление лица с помощью реконструктивных операций.

Поразительные изменения во внешности

Молодого Рурка и его нынешний вид сложно не сравнивать - разница действительно заметна.

Мики Рурк в молодые годы и сегодня (коллаж: Style)

Однако изменения нельзя объяснять исключительно пластической хирургией. Важную роль сыграли травмы, которые актер получил на боксерском ринге, и последующее восстановление.

Сам Рурк рассказывал об операциях после боксерских повреждений. В частности, для реконструкции поврежденных участков использовали хрящ из его уха.

Позже актер также признавал, что обращался к пластическим хирургам и был недоволен результатами некоторых процедур.

Так постепенно сформировался тот внешний образ Рурка, который сегодня сильно отличается от его вида в 1980-х.

Роль, повернувшая Рурка на вершину

После бокса Рурк вернулся в актерство, но быстро восстановить былую популярность не удалось.

Ситуация изменилась после его работы в "Городе грехов" в 2005 году. А через несколько лет актер получил главную роль в фильме Даррена Аронофски "Рестлер".

Рурк сыграл Рэнди Робинсона - бывшую звезду рестлинга, которая после завершения спортивной карьеры пытается понять, что делать дальше.

Эта роль стала для него настоящим вторым шансом в Голливуде. За работу в фильме Рурк получил "Золотой глобус" и BAFTA, а также номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль.

После успеха "Рестлера" актер снова начал получать большие роли. Среди них - участие в "Железном человеке 2" и "Неудержимых".

Мики Рурк в "Железном человеке" (скриншот)

Казалось, Рурк снова вернул себе место среди известных голливудских актеров.

Однако уже в 2025 году он снова оказался в центре громкого скандала.

Очередной неприятный эпизод в жизни актера произошел уже не на съемочной площадке. Это произошло, когда Рурк принял участие в британском реалити "Celebrity Big Brother". Однако его пребывание в шоу оказалось кратким.

Во время программы актер попал в конфликт с Джоджо Севой после высказываний по поводу ее сексуальной ориентации. Тогда Мики объявили официальное предупреждение, после очередного конфликта с другим участником шоу продюсеры решили вывести его из проекта.

После этого Рурк извинялся за свое поведение. Но вскоре в его жизни возникла еще более серьезная проблема.

Финансовый удар

В конце 2025 года имя Рурка появилось в судебном деле по его жилью в Лос-Анджелесе.

Арендодатель заявил, что актер накопил 59 100 долларов долга за аренду. Рурку потребовали погасить задолженность или покинуть дом.

История быстро стала публичной, а вместе с ней возник вопрос: что произошло с финансовым положением актера, который в свое время был одной из самых известных звезд Голливуда?

Сам Рурк имел другое объяснение ситуации. Он объяснял, что проблемы возникли из-за состояния самого дома, мол, в доме были проблемы, которые, по его мнению, собственник не устраняя должным образом. Рурк говорил, в частности, о грызунах и неисправностях, из-за которых он остался недоволен условиями проживания.

Поэтому актер решил не продолжать выплачивать арендную плату. При этом договориться с собственником не удалось, и конфликт перешел в суд.

Помощь фанатов и большой сбор

В начале января 2026 года для Рурка создали кампанию на GoFundMe.

Организаторы хотели собрать 100 тысяч долларов, чтобы помочь актеру разобраться с долгом за жилье и избежать выселения. Сначала представительница Рурка сообщала, что сбор был создан по его согласию. Однако сам актер вскоре заявил, что не хочет использовать эти средства.

Рурк дистанцировался от кампании и сказал, что не просил людей оплачивать его долги. После его заявления сбор был остановлен.

Как вывод, история из GoFundMe стала еще одним публичным эпизодом вокруг его финансовых проблем.

У актера были серьезные финансовые проблемы (фото: instagram.com/mickey_rourke)

Чем закончилась история с выселением

В марте 2026 года судебная история завершилась в пользу собственника жилья. 60-летний Рурк потерял право оставаться в съемном доме, а его договор аренды прекратили. На тот момент актер уже покинул квартиру и начал поиск нового места жительства.

Где сейчас Микки Рурк

Сегодня 73-летний Рурк продолжает оставаться актером, хотя его карьера очень далека от того периода, когда он был одним из главных секс-символов Голливуда.

73-летний Мики Рурк сегодня (фото: instagram.com/mickey_rourke)

Его история оказалась значительно сложнее типичного пути кинозвезды: сначала - стремительный взлет, потом проблемы с карьерой, бокс и травмы, после этого - годы на втором плане и неожиданное возвращение с "Рестлером".

А теперь в этот список добавились финансовые трудности, долг за аренду, скандал вокруг благотворительного сбора и выселения.