Куди зник Френсіс Метью: як склалося життя нащадка Романових після "Холостяка"
Далекого 2012 року українські глядачі познайомилися з одним із найбільш незвичайних героїв "Холостяка". Френсіс Метью Романов приїхав до України з Великої Британії, називав себе нащадком династії Романових, працював фотографом і жив зовсім не так, як типовий учасник телевізійного реаліті.
Styler розповість, що відомо про позитивного героя проєкту після завершення "Холостяка" та чим він встиг здивувати ще до участі в шоу.
Не лише Романов
Повне ім'я героя - Френсіс Олександр Метью Романов. Його мати - Ольга Андріївна Романова, донька князя Андрія Олександровича Романова. Саме через материнську лінію Френсіс походить від Романових. Він також є родичем британської королівської родини.
Але аристократичним походженням його біографія точно не обмежується.
До "Холостяка" Френсіс займався фотографією та працював із модними виданнями. СТБ повідомляв, що він знімав фешн-історії для Vogue, GQ та Elle, а також жив і працював в Індії.
Що відомо про його обраницю
У фіналі другого сезону Френсіс зробив вибір на користь Олени Ряснової із Запоріжжя. Пара продовжила стосунки після проєкту, але роман виявився недовгим.
Пізніше екс"холостяк" пояснював розрив тим, що зрозумів: між ними більше дружби, ніж кохання. За даними публікації 2022 року, разом вони були близько пів року.
Життя після камер
Після телебачення Френсіс не став постійною медійною персоною. Навпаки - він поступово зник із українського інформаційного простору.
Як виглядає Френсіс Метью сьогодні (фото: instagram.com/francismathew)
У матеріалах про нього згадувалося, що він працював персональним тренером і нутриціологом, багато займався спортом та подорожував.
Його професійний шлях взагалі складно назвати стандартним: у різні періоди він цікавився фотографією, подорожами, спортом, а ще пробував себе у кіно та як каскадер. На офіційному сайті "Romanoff Foundation" Френсіс Романов також зазначений як один із членів опікунської ради організації.
Особисте - під замком
Про своє теперішнє особисте життя Френсіс говорить небагато. Ще в інтерв'ю, яке цитували українські медіа, він зазначав, що не любить обговорювати цю тему публічно.
Сьогодні навіть на його сторінках в соцмережах жодних згадок про обраницю та можливу її наявність в житті колишнього "холостяка" немає.
З огляду на вищевикладене можна дійти висновку, що після гучного телепроєкту, де його особисте життя було буквально виставлене напоказ, Романов обрав протилежний шлях - чим менше публічності, тим краще.
І, схоже, саме тому сьогодні про колишнього "Холостяка" знають значно менше, ніж про більшість його наступників.
Нагадаємо, як раніше Styler розповідав про найцікавіших і найскандальніших учасників кулінарного проєкту "МастерШеф".