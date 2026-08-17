Не лише "Крик" і "Герої": де знімалась екснаречена Кличка Гайден Панеттьєрі, яка померла у 36

"Згадуючи Титанів" (Remember the Titans, 2000)

Однією з ранніх помітних робіт Панеттьєрі стала спортивна драма, заснована на реальних подіях. Головну роль у стрічці виконав Дензел Вашингтон, а 11-річна Гайден зіграла Шеріл Йост - доньку футбольного тренера Білла Йоста.

Події розгортаються у Вірджинії на початку 1970-х. Після об'єднання шкіл учні з різних родин мають не лише навчатися разом, а й грати в одній футбольній команді. Новому тренеру доводиться долати расові упередження та конфлікти між гравцями, аби перетворити їх на справжню команду.

"Фабрика пилу" (The Dust Factory, 2004)

У пригодницькому фентезі Гайден дісталася роль Мел - загадкової дівчини, яку головний герой зустрічає у незвичайному світі між життям і смертю. У центрі сюжету - підліток Раян, який після небезпечної аварії опиняється у таємничому місці.

Там він знайомиться з Мел, яка вже давно перебуває у цьому дивному світі та стає його провідницею. Разом герої намагаються подолати власні страхи та знайти шлях назад. Це одна з менш відомих ролей Панеттьєрі, яка помітно відрізняється від її пізніших робіт у підліткових комедіях, трилерах та хорорах.

"Я кохаю тебе, Бет Купер" (I Love You, Beth Cooper, 2009)

У цій підлітковій романтичній комедії Панеттьєрі вже отримала головну роль - популярної шкільної чирлідерки Бет Купер. Під час випускної промови сором'язливий відмінник Деніс Куверман несподівано на всю школу зізнається Бет у коханні.

На його подив, дівчина не відштовхує його, і звичайний випускний перетворюється на шалену ніч із вечірками, пригодами та небезпечними ситуаціями. Для героя це стає можливістю нарешті дізнатися, якою насправді є дівчина, яку він роками ідеалізував.

"Крик 4" (Scream 4, 2011)

Однією з найвідоміших кіноролей Панеттьєрі стала Кірбі Рід у культовій франшизі слешерів "Крик". Її героїня - кмітлива, смілива та добре обізнана з хорорами школярка, яка опиняється серед потенційних жертв нового вбивці у масці Примарного обличчя.

Кірбі настільки сподобалася глядачам, що історія персонажа не завершилася четвертою частиною. У 2023 році Панеттьєрі повноцінно повернулася до ролі у "Крику 6".

"Бурштинова тривога" (Amber Alert, 2024)

Однією з останніх помітних робіт акторки став трилер "Бурштинова тривога". Панеттьєрі зіграла Жак, яка разом із водієм Шейном помічає автомобіль, схожий на машину з повідомлення про викрадення дитини.

Герої вирішують не залишатися осторонь і починають переслідувати підозрюваного, намагаючись урятувати восьмирічну дівчинку. Звичайна поїздка швидко перетворюється на небезпечну гонитву. Стрічка стала поверненням Панеттьєрі до кіно після тривалої перерви.

Де ще можна побачити Гайден Панеттьєрі

Акторка фактично виросла перед камерою. У рекламі вона почала зніматися ще немовлям, а повноцінна кар'єра стартувала у чотири роки з мильної опери "Одне життя, щоб жити". Згодом вона кілька років грала Ліззі Сполдінг у серіалі "Дороговказне світло".

Ще однією ранньою роботою Гайден стала анімація Pixar "Життя комахи", де вона озвучила принцесу Дот. За роботу над супровідним аудіоальбомом до мультфільму Панеттьєрі навіть отримала номінацію на "Греммі".

У її фільмографії також є комедія "Модна матуся" з Кейт Гадсон, "Шалені перегони", "Крижана принцеса", підліткова комедія "Добийся успіху: Все або нічого", драма "Архітектор", "Шанхайський поцілунок", "Світлячки в саду", анімаційні стрічки "Альфа і Омега" та "Правдива історія Червоної Шапки 2".

Але справжню світову популярність акторці принесло телебачення. У 2006 році вона отримала роль чирлідерки Клер Беннет у серіалі "Герої". Не менш важливою для кар'єри Панеттьєрі стала музична драма "Нешвілл". З 2012 року вона грала кантрі-зірку Джульєтт Барнс. За цю роботу акторку двічі номінували на "Золотий глобус".

Серед пізніших робіт Панеттьєрі - "Крик 6", "A Breed Apart", а її останньою роллю стала Сара Пенгборн у психологічному трилері "Sleepwalker" 2026 року, де вона також виступила виконавчою продюсеркою.

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Інформацію повідомили 16 серпня. Це підтвердив представник акторки, а її батько Алан "Скіп" Панеттьєрі передав заяву від родини. На цей момент причина смерті публічно не названа. Обставини смерті розслідуються.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гайден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла безмірну любов і радість усім, хто її знав, - і мільйонам людей, які дивилися її на екрані", - йдеться у заяві батька акторки.

Панеттьєрі народилася 21 серпня 1989 року і не дожила лише кількох днів до свого 37-річчя. За життя вона відверто розповідала про складні періоди, зокрема післяпологову депресію та боротьбу з алкогольною залежністю.

Окреме місце у біографії Гайден посідає Україна. Акторка багато років була у стосунках з українським боксером Володимиром Кличком. Вони познайомилися наприкінці 2000-х, згодом заручилися, а у грудні 2014 року у пари народилася донька Кая Євдокія. Стосунки Панеттьєрі та Кличка остаточно завершилися у 2018 році.

У грудні 2013 року Гайден разом із Володимиром приїжджала на Євромайдан у Києві.

Після розриву донька Кая переважно жила з батьком. Сама Панеттьєрі пізніше говорила про це рішення публічно та наголошувала, що воно було пов'язане зі складним періодом у її житті.

За кілька років до смерті акторка пережила ще одну важку втрату. У 2023 році у віці 28 років помер її молодший брат, актор Янсен Панеттьєрі.

У 2026 році Гайден випустила мемуари "This Is Me: A Reckoning", у яких відверто розповіла про дитячу славу, материнство, залежність, післяпологову депресію, особисті травми та шлях до відновлення.

Після смерті акторки її родина попросила про приватність.