Не любов, не здоров'я і навіть не мир: що українці назвали головним джерелом щастя

"Що робить вас щасливим?"

Так, приводом для обговорення став допис користувача, який розповів про тренінг на підтримку ментального стану на роботі. Серед іншого учасникам поставили запитання: "Що робить вас щасливим?"

Автор зізнався, що довго не думав над відповіддю.

"Якщо чесно - гроші", - написав він.

Однак, після роздумів до цього списку додалися близькі люди, хороше оточення, можливість займатися улюбленою справою, подорожувати та просто мати спокій у житті.

Після цього автор запропонував підписникам відповісти на те саме питання.

І саме реакція коментаторів виявилася найцікавішою.

Опитування користувача Threads (скриншот)

"Звичайно, що гроші"

Серед відповідей справді були здоров'я, домашні улюбленці, смачна їжа, музика, спорт, хороші люди, природа, тиша, емоційна стабільність і можливість творити власну реальність.

Але гроші та фінансову стабільність згадували особливо часто.

"Звичайно, що гроші. Бо гроші - це якісне харчування, це здоров'я, впевненість в ще одному завтра, це психологічна стабільність в певній мірі", - пояснила одна з коментаторок.

Гроші - одна з найпопулярніших відповідей користувачів (скриншот)

Інша учасниця обговорення сформулювала цю думку більш лаконічно.

"Оце все, що після "добре подумати", - на то потрібні гроші.

Тобто йдеться не обов'язково про бажання мати якомога більше грошей. Для багатьох коментаторів фінанси стали синонімом можливості забезпечити базові потреби, почуватися в безпеці та мати більше контролю над власним життям.

Гроші як можливість жити спокійніше

Цікаво, що у відповідях фінансова стабільність часто з'являлася поруч із цілком нематеріальними речами.

Одна з коментаторок назвала серед своїх джерел щастя тишу, спокій, можливість жити у власному темпі, коханих людей, природу, море та навіть побутову техніку, яка звільняє час.

Ще одна учасниця розповіла, що почала опановувати штучний інтелект не лише заради можливості заробляти більше. Її головною метою стало звільнити вечори для життя поза роботою.

"Пахати ми всі вміємо, а от звільнити вечора - оце воно, от заради цього працюю", - написала вона.

Тож за відповіддю "гроші" у багатьох випадках стоїть зовсім не бажання накопичити якомога більше матеріальних благ.

Це можливість мати час, лікуватися, нормально харчуватися, подорожувати, допомагати близьким, не переживати за базові потреби та дозволяти собі відпочинок.

Відповідь на запитання у Threads (скриншот)

"Не треба соромитися відповіді"

Одна з коментаторок окремо звернула увагу на те, що люди ніби виправдовуються, коли називають гроші джерелом щастя.

"Ви наче соромитесь відповіді. Гроші дають безпеку, закриваючи базові потреби. Вже потім можна і про інші прояви щастя подумати", - зазначила вона.

Так пояснила свою думку одна з користувачок Мережі (скриншот)

І саме ця відповідь, мабуть, найкраще пояснює загальний настрій дискусії.

Після кількох років повномасштабної війни поняття щастя для багатьох людей може бути значно менш абстрактним. Це не лише романтичні моменти, кохання чи великі мрії. Це ще й можливість почуватися у безпеці, мати фінансову опору, дбати про здоров'я та близьких і хоча б частково контролювати власне життя.

Тому відповідь "гроші" у цьому обговоренні виявилася не стільки про матеріальні цінності, скільки про те, скільки ресурсів сьогодні потрібно людині, щоб дозволити собі те саме просте щастя - спокій, здоров'я, час і життя поруч із тими, кого любиш.