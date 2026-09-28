Яна Дога змінила хрещеного батька для доньки після скандалу зі Скальницьким

Кума Скальницької перехрестила дитину

У травні 2026 року Яна вже показувала хрестини Емілії. Тоді дівчинці було шість місяців, а її хрещеними батьками стали Богдан Скальницький та Катя Скутельник. Блогерка також демонструвала подарунки від кумів - зокрема прикрасу Cartier та хрестик із діамантами.

Втім, у вересні ситуація змінилася. Після розриву з Богданом Скальницьким у публічному просторі Анастасія опублікувала відеозвернення. Настя заявила про зради та фінансові махінації колишнього чоловіка. Богдан публічно не підтвердив ці звинувачення.

Яна Дога також заявила, що їхня родина постраждала від дій Богдана. За словами блогерки, він завдав їм фінансової шкоди, після чого вона вирішила припинити з ним кумівські стосунки.

Заява блогерки (фото: instagram.com/yanadogaa)

Тоді Яна повідомила, що планує повторно похрестити доньку та обрати їй іншого хрещеного батька. Тепер вона показала, що задумане здійснила.

Хто саме став новим хрещеним батьком Еммі, Яна наразі не уточнила. Водночас вона наголосила, що після ситуації з Богданом Скальницьким більше не хоче мати з ним кумівських зв'язків.

Зазначимо, що Яна Дога та Анастасія Скальницька також були пов'язані кумівством: Яна стала хрещеною мамою сина Насті та Богдана Михайла.

Що відомо про скандал навколо Скальницьких

За словами Насті, під час шлюбу вона регулярно давала чоловікові гроші нібито на погашення боргів. Після розриву, як стверджує блогерка, вона дізналася, що частини цих боргових зобов'язань могло не існувати. Також вона заявила про кредити, які нібито оформлювали на її співробітників, і фінансові проблеми у власному бізнесі.

Окремо Скальницька розповіла про ймовірні зради чоловіка та заявила, що деякі дорогі подарунки, які він їй дарував, могли виявитися підробками. Усі ці твердження є версією Анастасії та не були незалежно підтверджені.

Після розповіді Насті ситуація активно обговорювалася у соцмережах. Частина користувачів підтримала блогерку, водночас інші поставили під сумнів окремі деталі її історії.

Серед публічних реакцій були й висловлювання інших блогерів. Зокрема, Юлія Верба відреагувала на історію Скальницької жартівливим відео, після чого уточнила, що не мала на меті образити Настю. Також публічно прокоментувала скандал Катерина Остапчук і заявила, що не вірить словам Скальницької, проте, якщо вона помиляється, то готова вибачитись перед нею.