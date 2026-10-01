Після розриву з Parfeniuk: Сімбочка відповіла, чи допомагає співак утримувати доньку (відео)

Чи допомагає Parfeniuk із донькою та фінансово

За словами зірки Tik-Tok, зараз співак частіше проводить час із Софією, ніж раніше. Водночас вона вважає, що донька поки не до кінця усвідомлює роль батька у своєму житті.

"Соня знає, що є тато, але не відчуває, хто такий тато", - пояснила блогерка.

Вона припускає, що з дорослішанням дитини Іллі буде простіше проводити з нею більше часу, зокрема забирати на вихідні.

Каріна також підтвердила, що Ілля тепер частіше допомагає фінансово. За її словами, вона може звернутися до нього, якщо бракує коштів на няню, і він може переказати гроші.

"Ілля, мені тут не вистачає на няню, допоможи", - навела приклад Сімбочка. Вона додала, що співак може переказати тисячу доларів, адже приблизно стільки коштує тиждень роботи няні.

Водночас точної суми, яку Parfeniuk витрачає на доньку, блогерка все ж не назвала, хоча раніше вона заявляла, що він не допомагав їм фінансово.

Чому Сімбочка не хоче показувати нового коханого

Сімбочка також зізналася, що зараз закохана й щаслива. Однак після досвіду публічних стосунків вона вирішила не розкривати подробиць нового роману.

"Щось особисте вже як пів року є… Коротко можу сказати: щаслива. Закохана. Але цього разу не хочу, аби щось спливало в Мережі. Щастя любить тишу. Роблю висновки", - поділилася вона.

Каріна лише зауважила, що регулярно їздить до обранця в Одесу та добре ладнає з його мамою.

Як завершилися стосунки з Parfeniuk

Сімбочка та Ілля Парфенюк були разом майже два роки. У липні 2023 року пара заручилася, а в березні того ж року в них народилася донька Софія. Про розставання вони повідомили в листопаді 2024 року.

Блогерка зізналася, що їй було складно прийняти розрив і те, що колишній обрав іншу дівчину. Згодом вона змогла відпустити минулі стосунки та, за її словами, за два роки розлюбила Іллю.

Водночас знайти спільну мову після розставання їм було непросто.

"Я щиро ставилася до нього. Нам не вдалося жодного разу знайти зв'язок. Дуже часто намагалася, клянусь. Ми досі так і не поспілкувалися. Я просто "схавала". Якщо не можу змінити ситуацію, то я змінюю свій погляд на неї. Можливо, ми дійсно були чужими людьми одне для одного", - резюмувала Сімбочка.