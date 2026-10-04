Скільки отримують вчителі в Україні, Канаді та Японії у 2026 році: порівняння зарплат

Україна

З 1 вересня 2026 року українські педагоги отримали чергове підвищення зарплат. Як зазначає Міністерство освіти і науки України , після запровадження нового механізму оплати праці повна місячна зарплата вчителя може становити від 16,6 до 37 тисяч гривень нарахованими.

Після сплати податків це приблизно 12,8-28,5 тисячі гривень.

Точна сума залежить від посади, кваліфікації, стажу, кількості годин, додаткової роботи та надбавок. Зокрема, для педагогів передбачена надбавка за престижність праці від 20% до 30% посадового окладу. Для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях, передбачена окрема доплата.

Як зазначає МОН, у 2026 році підвищення зарплат педагогів відбувалося у два етапи, а загальне зростання порівняно з 2025 роком становить 50%.

А у наступній країні Європи вчителі за місяць отримують майже стільки ж, скільки українські вчителі за рік.

Німеччина

У Німеччині немає єдиної ставки для всіх учителів. Для найманих працівників у федеральних землях діє тарифна угода TV-L, а для педагогів зі статусом державного службовця застосовуються окремі земельні таблиці.

Для прикладу можна взяти найманого вчителя E13, Stufe 4. Тут E13 - тарифна група, до якої належать посади з відповідними вимогами до кваліфікації та складності роботи. Stufe 4 - рівень усередині тарифної групи, пов'язаний зі стажем роботи.

Профспілка освітян GEW у прикладі розрахунку для найманого вчителя прямо використовує саме категорію E13, Stufe 4. За таблицею TV-L , чинною з 1 квітня 2026 року, така ставка становить 5873,56 євро на місяць.

За курсом НБУ, використаним для перерахунку, це близько 298 тисяч гривень на місяць.

Важливо зазначити, що це тарифна ставка конкретної категорії найманого вчителя, а не середня зарплата всіх педагогів Німеччини. Офіційна Tarifgemeinschaft deutscher Länder окремо зазначає, що TV-L поширюється на працівників, які перебувають у трудових відносинах із відповідними роботодавцями земель.

Канада

У Канаді зарплати вчителів встановлюються на рівні провінцій та шкільних округів. Для розгляду, як приклад візьмемо Британську Колумбію, School District No. 39 Vancouver.

У місцевій тарифній сітці Cat 5, Step 10 означає поєднання кваліфікаційної категорії та рівня стажу. Cat 5 - категорія оплати, яка залежить від освіти та професійної кваліфікації педагога, а Step 10 - найвищий щабель у цій конкретній сітці.

За офіційною тарифною таблицею Vancouver School District , чинною з 1 липня 2026 року, річна ставка для категорії Cat 5, Step 10 становить 106 060 канадських доларів до оподаткування. У перерахунку на 12 місяців це приблизно 8838 канадських доларів на місяць. Це розрахунковий місячний еквівалент, а не зазначена в таблиці щомісячна виплата.

Це приблизно 279 тисяч гривень на місяць за курсом НБУ.

Це приклад для конкретного шкільного округу в Британській Колумбії, а не середня зарплата вчителя по всій Канаді. В інших округах і провінціях тарифні сітки відрізняються.

Японія

Для Японії беремо офіційний приклад Токійської ради освіти . У розрахунках станом на 1 квітня 2026 року враховується попередній досвід кандидата.

Для вчителя початкової, середньої або старшої школи, який має 15 років досвіду роботи, стартова зарплата становить близько 440 700 єн на місяць. Це приблизно 125 тисяч гривень за курсом, використаним для перерахунку.

Токійська рада освіти також наводить для такого працівника орієнтовний дохід за рік - близько 6,82 млн єн, або приблизно 1,94 млн гривень.

Річний показник не можна просто отримати множенням місячної зарплати на 12, оскільки до нього входять, зокрема, сезонні виплати. Це приклад для Токіо, а не середня зарплата вчителя по всій Японії.

Фінляндія

У Фінляндії зарплати педагогів муніципального сектору визначає колективна угода OVTES. Вона не встановлює одну зарплату для всіх учителів: ставка залежить від посади, кваліфікації та інших умов роботи. OAJ пояснює систему оплати, що на зарплату також можуть впливати стаж, складність роботи, додаткові завдання та персональні доплати.

Для прикладу беремо вчителя початкової школи з вищою освітою та кваліфікацією вчителя базової або старшої школи. У тарифній таблиці OVTES, чинній із 1 серпня 2026 року, базова зарплата для цієї категорії становить 3325,47 євро на місяць у першому класі оплати.

У перерахунку це близько 169 тисяч гривень на місяць.

Китай

Із Китаєм порівняння дещо складніше. Як повідомляє Національне бюро статистики Китаю , у 2025 році середня річна зарплата працівників сектору освіти в міських недержавних установах становила 133 539 юанів.

За офіційним курсом НБУ це приблизно 893 тисячі гривень на рік, або 74,4 тисячі гривень на місяць.

У приватному секторі освіти Китаю середня річна зарплата становила 63 908 юанів - близько 427 тисяч гривень на рік, або 35,6 тисячі гривень на місяць.

Важливо зазначити, що китайська статистика стосується всього сектору освіти, а не лише шкільних учителів.