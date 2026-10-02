"Так і тільки так!" Співачка SKYLERR і юрист Євген Пронін заручилися (відео)

Як Пронін освідчився SKYLERR

На опублікованому відео Євген Пронін зробив коханій пропозицію руки та серця. Співачка відповіла згодою, а також продемонструвала обручку.

Так пара офіційно повідомила про новий етап у своїх стосунках. Публікацію SKYLERR не стала супроводжувати довгою розповіддю про заручини, обмежившись короткою фразою.

"ТАК і тільки ТАК! Приймаємо вітання", - написала співачка.

У коментарях під відео новоспечених нареченого і нареченої вже виникла жартівлива суперечка. Андрій Бєдняков натякнув, що може провести весілля, але йому швидко відповіла дружина Тімура Мірошніченка Інна.

"Зайнято! Ми були першими з такою пропозицією", - написала вона.

Коментарі помітив і ведучий Сергій Лиховида.

Коментарі під дописом (скриншот)

"А тут, я бачу, конкуренція на ведучого серйозна намічається", - пожартував він.

Ймовірно, наступним до обговорень може доєднатися ще один зірковий ведучий - Григорій Решетник. Але хто саме буде проводити весілля пари - поки що залишається загадкою.

Що відомо про стосунки SKYLERR та Євгена Проніна

Про роман артистки та юриста стало відомо не одразу. У березні 2025 року пару помітили разом на святкуванні дня народження SKYLERR, однак тоді вони ще публічно не оголошували про свої стосунки.

Згодом закохані перестали приховувати роман і почали з'являтися разом у соцмережах. SKYLERR розповідала, що їхнє спілкування почалося в Instagram.

SKYLERR та Євген Пронін (фото: instagram.com/skylerr_official)

Перша зустріч пари була незвичною - вона відбулася на Байковому кладовищі у Києві. Пронін, який цікавиться історією цього місця, запропонував артистці провести для неї екскурсію.

Що відомо про Євгена Проніна

Євген Пронін - український юрист. Широкій аудиторії він також відомий завдяки попереднім стосункам із журналісткою та блогеркою Раміною Есхакзай.

Пронін та Есхакзай були разом кілька років. У 2021 році юрист освідчився коханій, однак до весілля справа не дійшла. У 2023 році вони повідомили про завершення стосунків.

Пізніше у житті Проніна з'явилася SKYLERR. Певний час пара не афішувала роман, а згодом почала відкрито ділитися спільними моментами.