"Так і тільки так!" Співачка SKYLERR і юрист Євген Пронін заручилися (відео)
Українська співачка SKYLERR виходить заміж за юриста Євгена Проніна. Коханий артистки зробив їй пропозицію, на яку вона відповіла згодою.
Як розповідає Styler, про заручини SKYLERR повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Як Пронін освідчився SKYLERR
На опублікованому відео Євген Пронін зробив коханій пропозицію руки та серця. Співачка відповіла згодою, а також продемонструвала обручку.
Так пара офіційно повідомила про новий етап у своїх стосунках. Публікацію SKYLERR не стала супроводжувати довгою розповіддю про заручини, обмежившись короткою фразою.
"ТАК і тільки ТАК! Приймаємо вітання", - написала співачка.
У коментарях під відео новоспечених нареченого і нареченої вже виникла жартівлива суперечка. Андрій Бєдняков натякнув, що може провести весілля, але йому швидко відповіла дружина Тімура Мірошніченка Інна.
"Зайнято! Ми були першими з такою пропозицією", - написала вона.
Коментарі помітив і ведучий Сергій Лиховида.
"А тут, я бачу, конкуренція на ведучого серйозна намічається", - пожартував він.
Ймовірно, наступним до обговорень може доєднатися ще один зірковий ведучий - Григорій Решетник. Але хто саме буде проводити весілля пари - поки що залишається загадкою.
Що відомо про стосунки SKYLERR та Євгена Проніна
Про роман артистки та юриста стало відомо не одразу. У березні 2025 року пару помітили разом на святкуванні дня народження SKYLERR, однак тоді вони ще публічно не оголошували про свої стосунки.
Згодом закохані перестали приховувати роман і почали з'являтися разом у соцмережах. SKYLERR розповідала, що їхнє спілкування почалося в Instagram.
Перша зустріч пари була незвичною - вона відбулася на Байковому кладовищі у Києві. Пронін, який цікавиться історією цього місця, запропонував артистці провести для неї екскурсію.
Що відомо про Євгена Проніна
Євген Пронін - український юрист. Широкій аудиторії він також відомий завдяки попереднім стосункам із журналісткою та блогеркою Раміною Есхакзай.
Пронін та Есхакзай були разом кілька років. У 2021 році юрист освідчився коханій, однак до весілля справа не дійшла. У 2023 році вони повідомили про завершення стосунків.
Пізніше у житті Проніна з'явилася SKYLERR. Певний час пара не афішувала роман, а згодом почала відкрито ділитися спільними моментами.
Раніше Styler розповідав, як Олена Шоптенко вийшла заміж за австрійця та поділилась деталями весілля.