Від провідниці до зірки "Євробачення": як змінювалася Вєрка Сердючка

Перші виступи: звичайна провідниця з Полтави

Історія Вєрки Сердючки почалася в Полтаві. Андрій Данилко захоплювався театром і гумором ще в шкільні роки, брав участь у творчих конкурсах і поступово створював власні сценічні персонажі.

У 1990 році він почав працювати над образом Вєрки Сердючки. Однією з перших героїнь Данилка була продавчиня Галя, яка згодом трансформувалася у провідницю. Саме ця персонажка стала основою майбутньої сценічної зірки.

Спочатку Сердючка не була співачкою. Це була комедійна героїня з характерною вимовою, безпосередньою поведінкою та впізнаваними побутовими історіями. Її образ нагадував типаж жінки, яку можна зустріти в черзі на вокзалі або у вагоні потяга.

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

До речі, ім'я персонажки має цілком реальну історію. В інтерв'ю " Високому Замку " у 2013 році Андрій Данилко розповідав, що ім'я Вєрка він узяв у шкільної прибиральниці Віри, а прізвище Сердючка - в однокласниці Ані Сердюк. Так з'явилося сценічне ім'я, яке згодом стало відомим далеко за межами України.

Публічні виступи швидко принесли Данилку увагу глядачів. Артист згадував, що перший номер у ролі провідниці викликав настільки бурхливу реакцію, що його неодноразово викликали на сцену. Саме тоді він зрозумів, наскільки вдалим виявився персонаж.

Андрій Данилко у 1991 році (фото: instagram.com/v_serduchka)

СВ-шоу

Наступним важливим етапом стало українське телебачення. У 1997 році Вєрка Сердючка почала вести "СВ-шоу" на телеканалі "1+1". Назва програми відсилала до спального вагона, а сама студія була оформлена як залізничне купе.

Формат був побудований на розмовах із відомими гостями. Сердючка спілкувалася з артистами, музикантами та іншими публічними людьми, жартувала, ставила незручні запитання й поводилася так, ніби перед нею не зірки, а давні знайомі.

Особливе місце в програмі посідала мама Вєрки, яку грала акторка Інна Білоконь. Її персонажка стала постійною супутницею Сердючки не лише на телебаченні, а й під час концертів.

Вєрка Сердючка з мамою (фото: instagram.com/v_serduchka)

Саме завдяки "СВ-шоу" героїня перестала бути просто комедійним номером. Глядачі звикли до неї як до окремої особистості зі своїми звичками, характером, родичами та історіями. Цей ефект був одним із секретів популярності Данилка: публіка сприймала Сердючку майже як реальну людину.

СВ-шоу (фото: instagram.com/v_serduchka)

Звідки взялися хіти Сердючки

Поки глядачі звикали до телевізійної Вєрки, Андрій Данилко почав розвивати її як музичну виконавицю. І це стало ще одним поворотним моментом у кар'єрі персонажа.

Пісні Сердючки відрізнялися від звичної на той час естради. Вони поєднували танцювальні ритми, гумор, прості приспіви та характерну манеру виконання. Артист не намагався зробити з героїні класичну попдіву - навпаки, зберігав її комічність навіть під час великих концертних виступів.

Серед композицій, які зробили Сердючку особливо популярною, - "Гоп-гоп", "Все будет хорошо", "Я не поняла" та "Ха-ра-шо!".

Поступово змінився і сценічний вигляд. Якщо раніше головними атрибутами були одяг провідниці та побутові деталі, то тепер з'явилися яскраві сукні, блискітки, масивні прикраси, незвичайні зачіски й екстравагантні головні убори.

Вєрка Сердючка та мама (фото: instagram.com/v_serduchka)

Вєрка вже не просто розігрувала сценки - вона співала, танцювала, гастролювала та збирала великі концертні майданчики. При цьому Данилко не відмовився від початкової концепції персонажа: гумор залишався важливою частиною кожного виступу.

У 2003 році Андрій Данилко отримав звання заслуженого артиста України. Це стало ще одним підтвердженням того, що його творчість давно вийшла за межі гумористичних номерів.

"Євробачення"-2007: момент, який змінив усе

До 2007 року Вєрка Сердючка вже була популярною в Україні та країнах колишнього СРСР. Але саме "Євробачення" перетворило її на міжнародну зірку.

Андрій Данилко представив Україну в Гельсінкі з композицією Dancing Lasha Tumbai. Для виступу він обрав сріблястий сценічний костюм, блискучу зірку на голові та ефектну постановку з танцівниками.

Номер помітно відрізнявся від багатьох інших конкурсних виступів. Сердючка не намагалася демонструвати класичний вокальний образ: вона жартувала, танцювала, спілкувалася з публікою та перетворила сцену на велике шоу.

Особливу увагу привернула й сама назва пісні. Після конкурсу в Росії почали стверджувати, що слова Lasha Tumbai нібито звучать як Russia Goodbye. Данилко пояснював, що це не було початковим задумом композиції.

Результат конкурсу став історичним для артиста: Україна посіла друге місце, отримавши 235 балів. Переможницею стала представниця Сербії Марія Шерифович із піснею Molitva.

Цікаво, що сценічний костюм Сердючки з того виступу згодом отримав окреме місце в історії музики. У 2016 році його представили в ABBA The Museum у Стокгольмі на виставці, присвяченій 60-річчю " Євробачення ".

Від конкурсної сцени до світових концертів

Після "Євробачення" Данилко не відмовився від образу Сердючки, а продовжив розвивати його. Артист виступав за кордоном, брав участь у телевізійних проєктах і з'являвся на міжнародних музичних майданчиках.

У 2017 році, коли Україна приймала "Євробачення" в Києві, Данилко знову повернувся до конкурсної тематики. Для промокампанії створили серію коротких відеороликів Verkavision, у яких Сердючка з гумором обігрувала атмосферу пісенного конкурсу.

Ще одне помітне повернення відбулося у 2019 році. Вєрка Сердючка стала запрошеною гостею фіналу "Євробачення" в Тель-Авіві. Вона виконала власну версію пісні Toy ізраїльської переможниці Нетти Барзілай.

Russia Goodbye: як змінилася Сердючка після 2022 року

Після початку повномасштабного вторгнення Росії творчість Андрія Данилка отримала новий контекст. Артист неодноразово виступав на благодійних заходах, а його публічні заяви щодо російської агресії стали значно жорсткішими.

Виступ у метро (фото: instagram.com/v_serduchka)

Окрему увагу привернула зміна найвідомішої конкурсної композиції. У червні 2022 року на благодійному концерті Embrace Ukraine в Амстердамі Сердючка виконала Dancing Russia Goodbye замість Dancing Lasha Tumbai.

Перед виступом Данилко заявив, що відтепер співатиме саме Russia Goodbye. Таким чином, пісня, яка свого часу викликала суперечки через трактування її назви, отримала нове звучання вже в умовах повномасштабної війни.

Змінилися й деякі сценічні акценти: у виступах з'явилося більше української символіки та виразних антивоєнних меседжів. Водночас артист зберіг головні елементи персонажа - характерну зірку, яскраві костюми, гумор і танцювальну енергетику.