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Люди 07 листопада 2026, 11:55

Вікторія Кузнєцова з "МастерШеф" вперше відповіла на підозру ДБР: "Коментарі через адвоката!"

Учасниця шоу планує довести свою невинуватість
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Вікторія Кузнєцова відреагувала на підозру ДБР у "сторіз" Instagram (колаж: Styler)
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Учасниця "МастерШеф" і військовослужбовиця Повітряних сил ЗСУ Вікторія Кузнєцова вперше відреагувала на підозру Державного бюро розслідувань. Вона заявила, що хоче довести свою невинуватість і заперечила, що щось викрала.

Styler з посиланням на "сторіз" зі сторінки військовослужбовиці в Instagram розповість про це детальніше.

Кузнєцова заявила, що хоче довести невинуватість

У своїх соцмережах Вікторія звернулася до підписників і попросила не звертатися до неї з питаннями щодо ситуації, мовляв, наразі вона не збирається коментувати її напряму.

"Ці всі питання вирішуються, я сподіваюсь, що в нашій країні можна довести те, що ти не винний і нічого не крав і злочинного не зробив", - написала вона.

Офіцерка наголосила, що надалі коментарі щодо справи надаватиме лише через адвоката.

"Я просто хочу довести, що я нічого поганого не зробила і нічого в цій країні не вкрала", - заявила Кузнєцова.

Водночас вона зізналася, що перебуває у сильному стресі та розчарована поведінкою деяких людей, які раніше говорили про її цінність, але тепер начебто відвернулися.

"Але знаєте, я зараз в неабиякому стресі і розчаруванні від декількох людей, які казали яка я їм цінна і бла бла, а зараз просто почхали, окей, ваше право", - написала Вікторія.

Також вона згадала про хейт, який пережила раніше, та зазначила, що на сьогоднішній день більшість коментарів, за її спостереженнями, є підтримкою.

"Сторіз" зі сторінки Кузнєцової в Instagram (скриншот)

Що передувало заяві військової

Нагадаємо, що напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовиці, яка брала участь у кулінарному проєкті "МастерШеф".

За версією слідства, із квітня до серпня 2025 року старша лейтенантка офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні у військово-медичному закладі, але фактично більшу частину цього часу проводила поза лікарнею.

Зокрема, слідчі стверджують, що жінка перебувала в Києві, Харкові та на Одещині, займалася власними справами й брала участь у зйомках телешоу.

При цьому командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, та продовжувало нараховувати їй грошове забезпечення. За підрахунками ДБР, державі завдали збитків майже на 250 тисяч гривень.

Військовослужбовиці повідомили про підозру за статтями про ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану та шахрайство.

У 15-й бригаді транспортної авіації підтвердили, що Кузнєцова проходить службу в їхньому підрозділі. Там також розповіли, що після виходу промовідео "МастерШеф" командування ініціювало службове розслідування, матеріали якого передали до ДБР.

Наразі досудове розслідування триває. Відповідно до Конституції України, Вікторія Кузнєцова вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, як раніше ми ділилися власним топом найскандальніших учасників за всю історію проєкту "МастерШеф".

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