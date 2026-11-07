Виктория Кузнецова из "МастерШеф" впервые ответила на подозрение ДБР: "Комментарии через адвоката!"

Кузнецова заявила, что хочет доказать невиновность

В своих соцсетях Виктория обратилась к подписчикам и попросила не обращаться к ней с вопросами по ситуации, мол, пока она не собирается комментировать ее напрямую.

"Эти все вопросы решаются, я надеюсь, что в нашей стране можно доказать то, что ты не виноват и ничего не воровал и преступного не сделал", - написала она.

Офицерша подчеркнула, что в дальнейшем комментарии по делу будет предоставляться только через адвоката.

"Я просто хочу доказать, что я ничего плохого не сделала и ничего в этой стране не украла", – заявила Кузнецова.

В то же время она призналась, что находится в сильном стрессе и разочарована поведением некоторых людей, ранее говоривших о ее ценности, но теперь якобы отвернувшихся.

"Но знаете, я сейчас в изрядном стрессе и разочаровании от нескольких людей, которые говорили какая я им ценна и бла бла, а сейчас просто начхали, окей, ваше право", - написала Виктория.

Также она вспомнила о хейте, который пережила ранее, и отметила, что на сегодняшний день большинство комментариев, по ее наблюдениям, являются поддержкой.

"Сториз" со страницы Кузнецовой в Instagram (скриншот)

Что предшествовало заявлению военной

Напомним, что накануне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военнослужащей, участвовавшей в кулинарном проекте "МастерШеф".

По версии следствия, с апреля по август 2025 года старшая лейтенантка официально находилась на стационарном лечении в военно-медицинском учреждении, но фактически большую часть этого времени проводила вне больницы.

В частности, следователи утверждают, что женщина находилась в Киеве, Харькове и Одесской области, занималась собственными делами и принимала участие в съемках телешоу.

При этом командование воинской части считало, что офицер проходит лечение, и продолжало начислять ей денежное обеспечение. По подсчетам ДБР, государству нанесли ущерб почти на 250 тысяч гривен.

Военнослужащие сообщили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения и мошенничество.

В 15-й бригаде транспортной авиации подтвердили, что Кузнецова проходит службу в их подразделении. Там также рассказали, что после выхода промовидео "МастерШеф" командование инициировало служебное расследование, материалы которого передали в ДБР.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Согласно Конституции Украины, Виктория Кузнецова считается невиновной, пока ее вина не будет доказана обвинительным приговором суда.