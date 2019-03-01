Ани Лорак разгневала сеть "копытами"

Ани Лорак в очередной раз разгневала своих фанатов внешним видом

Ани Лорак снова попала в немилость своих подписчиков в Instagram. Дело в том, что артистка показала фото из Баку, на котором ее ноги выглядят неестественно длинными. На это и обратили внимание поклонники украинской звезды, гастролирующей постоянно в России.

А Каролина всего-то-на всего трогательно поздравила своих подписчиков в 1 марта.

"С первым днем весны! Баку! До встречи!" - написала Лорак, анонсируя концерт в столице Азербайджана.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Больше всего фанатов удивило, как их кумир может ходить в такой обуви. Но на пропорции они тоже обратили внимание. Вот лишь несколько самых безобидных комментариев, оставленных под снимками Каролины:

Чемодан выглядит неестественно большим;

Да, правда, пропорции огонь. Очень длинные ножки;

Обувь - ужас!

Копыта на ногах!

Вечно ноги свои удлиняет обувью. Как кандалы;

Как вы на них ходите?

Как ты еще не убилась на таких каблах?

Зачем так выряжаться? Это же неудобно и некрасиво!

Сама Лорак, конечно же, никак не отреагировала на возмущения фанатов. Зато позже она опубликовала снимок, на котором позирует вместе со своей дочкой Софией.

Ани Лорак с дочерью (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак подогрела слухи о беременности.