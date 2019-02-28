Беременная Меган Маркл проболталась о поле будущего ребенка

Меган Маркл рассказала друзьям, кого родит в апреле - мальчика или девочку

Беременная Меган Маркл проболталась своим друзьям о поле будущего ребенка, который появится на свет уже в апреле этого года. Об этом западным СМИ рассказал источник, присутствующий на baby shower в Нью-Йорке.

В комментарии Us Weekly источник заявил, что Меган и Гарри действительно знают пол своего ребенка. Маркл во время вечеринки заявила, что у нее родится мальчик.

"Не зная личности этого источника, трудно понять, насколько можно доверять его словам. Но есть 50-процентный шанс, что он прав!" - шутят журналисты популярного издания Vanity Fair.

Вместе с тем, в сети нашли "визуальное доказательство" того, что у пары будет девочка. Ведь во время baby shower десерты, предложенные гостям, были сделаны в розовых или нейтральных тонах...

Вечеринка baby shower

Вечірка baby shower

Кстати, не так давно Гарри во время одного светского мероприятия признался, что хотел бы дочку. Тогда один из присутствующих обратился к принцу: "Поздравляю! Надеюсь, что у вас будет девочка". На что Гарри с улыбкой сказал: "Я тоже".

Тем временем букмекерские конторы полным ходом принимают ставки на пол и имя ребенка. В фаворитах имена Джеймс, Артур, Виктория и Элизабет.

Ранее мы писали о том, что приближенный к Королевской семье источник заявил, что Меган Маркл и принцу Гарри запретили узнавать пол их ребенка.