Больные фантазии: всплыли новые подробности о романе Ани Лорак

Человек из окружения певицы также прокомментировал ее отношения с Сергеем Лазаревым

Ани Лорак, которая после развода похвасталась новым обручальным кольцом, будет бороться за опеку над дочерью Софией. Об этом рассказал в комментарии одному из российских таблоидов человек якобы из окружения певицы.

"Конечно же, она переживает. Еще и журналисты подливают масла в огонь постоянно... Особенно ее расстраивает, что дочь стала свидетельницей всего этого..." - говорят в окружении Ани Лорак.



При этом, говорит знакомый артистки, Каролина "готова идти до конца" в вопросе, касающегося Софии.



Источник также прокомментировал слухи по-поводу романа украинской певицы с Сергеем Лазаревым.



"Они друзья. Очень хорошие друзья. Точка. Все эти разговоры в СМИ - просто чьи-то больные фантазии", - сказал собеседник.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, экс-продюсер Лорак заявил, что после развода поп-звезды с Муратом Налчаджиоглу она не нуждается в сочувствии.

Ранее мы писали о том, что Каролине приписали роман с популярным певцом. И это не Лазарев.

Также мы сообщали, что брат Ани Лорак рассказал, что певица до последнего надеялась спасти брак, но оказалось невозможным поддерживать отношения на расстоянии.