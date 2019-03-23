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Будет наш: Поклонская заявила о намерениях РФ относительно Донбасса

STYLERПерсоны    23.03.2019 - 14:13
Будет наш: Поклонская заявила о намерениях РФ относительно Донбасса
Поклонская заявила о намерении присоединить Донбасс к России (коллаж РБК-Украина)

Поклонская заявила том, что Донбасс должен "вернуться" в Россию

Наталья Поклонская заявила о намерении присоединить Донбасс к России. Бывший "прокурор" аннексированного Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Донбасс якобы войдет в состав России. О том, когда это произойдет и какие меры планируют для этого предпринять власти РФ она не рассказала. Фрагмент видео выступления представительницы оккупантов опубликован на странице Necro Mancer в Twitter.

Наталья Поклонская поделилась намерениями РФ о присоединении Донбасса во время визита в террористическую "ДНР".

Будет наш: Поклонская заявила о намерениях РФ относительно Донбасса

Поклонская заявила о намерении присоединить Донбасс к России (илюстративное фото: pixabay.com)

"Донбасс встанет, Донбасс будет процветать. И Донбасс вернется на свою историческую родину. Я знаю об этом. Вот увидите, все наладится. И вы будете гордиться собой, потому что наши дедушки, прадедушки, бабушки, те, которые положили свою жизнь за нашу родину, они ведь с небес все видят. Они ведь все это чувствуют, молятся за вас и переживают. А вы ведь не предали их память. Поэтому тернистый путь, но его надо пройти", — сказала Поклонская.

Ранее Поклонская придумала, как зарабатывать на "няш-мяш", и опозорилась.

Также Поклонская призналась, что ворует украинских детей.

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