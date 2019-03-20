Будущая королева? Меган Маркл попала в опалу к Елизавете II

Меган Маркл, которая находится в ожидании рождения своего первенца, явно не нравится королеве Елизавете II. Специалисты отмечают, что во время совместных выездов с женами своих внуков королева ведет себя по-разному, пишет издание The Sun.

Меган Маркл находится под постоянным присмотром королевы Елизаветы II, даже на публике. А вот с Кейт Миддлтон королева весьма доброжелательна и всем видом дает понять, что для нее жена принца Уильяма – ровня. Елизавета II и Кейт Миддлтон во время совместных публичных выездов отображают зеркально жесты друг друга, улыбаются искренне и ведут себя непринужденно.

Эксперт по языку жестов Джуди Джеймс отметила, что Кейт Миддлтон и королева даже машут руками в унисон. Она считает, что Елизавета II дает понять, что Меган для нее желанная родственница, а вот Меган Маркл она вынуждена принимать.

"Королева использует подход к разделению ролей. В глазах Елизаветы - Кейт - будущая королева. С Меган она играет роль бабушки. Королева выглядит расслабленной рядом с Кэтрин. А широкая улыбка герцогини говорит об истинном восторге. Меган может быть того же возраста, что и Кейт, но она выбрала совершенно другое поведение на языке тела при первом публичном взаимодействии с королевой", - отметила эксперт.

Она объяснила, что к Меган Маркл королева относится как к непослушной внучке, за которой постоянно нужно присматривать. За то время, что герцогиня Сассекская провела в королевском дворце, ситуация сильно не изменилась, так как королева Елизавета II взяла жену внука под полный контроль и решила самостоятельно выбрать ей помощников и секретарей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл отказалась от четы Клуни и выбрала других крестных родителей для будущего ребенка.