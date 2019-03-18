Экс-тренер львовских "Карпат" назвал россиян "братьями"

Знаменитый тренер сделал странное заявление

Бывший тренер львовского футбольного клуба "Карпаты" Олег Кононов сделал странное заявление об отношениях между Россией и Украиной во время своего разговора с Ярославом Ракицким после матча Российской Премьер-Лиги.

Олег Кононов, который сейчас работает главным тренером ФК "Спартак" пожелал Ракицкому чувствовать себя в России как дома.

"О чем пообщались с Ракицким? Сказал, что рад видеть его в "Зените" и в России. Пожелал ему хорошей карьеры, чтобы был в России как дома. Россия и Украина должны быть едины", - заявил Кононов в эфире "Матч Премьер".

Олег Кононов – белорусский тренер, который много лет проработал в Украине. В 2008 -2011 году он был тренером львовской команды "Карпаты" и стал известен благодаря тому, что вывел эту команду в Кубок УЕФА. В 2011 году он был награжден "Почетным знаком святого Юрия" за выдающиеся заслуги перед городом Львовом.

В 2012 году Кононов переехал в Крым, где был назначен генеральным директором ФК "Севастополь". А в 2013 году он поехал в Россию и получил там гражданство.

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